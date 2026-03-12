Comienza el Año Nuevo Azteca: conoce su horóscopo y tu signo

Cada 12 de marzo marca un momento especial dentro de la tradición mexica: el inicio del Año Nuevo Azteca, una celebración ancestral que simboliza renovación, ciclos cósmicos y el equilibrio entre la naturaleza y el ser humano.

En 2026, esta fecha representa el comienzo del Yancuic tletl ce tochtli xihuitl, que significa “Fuego de año nuevo Uno conejo”, un evento que forma parte del calendario solar utilizado por los antiguos mexicas, explicó Moisés Ramos Rodríguez en su columna “Férrea Memoria”, del periódico mexicano Milenio en su versión en línea.

Este sistema calendárico quedó representado en la famosa Piedra del Sol o Calendario Azteca, hallada en 1790 en la antigua Gran Tenochtitlán y actualmente resguardada en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México.

Al igual que el horóscopo occidental, la cultura azteca también tenía un sistema de signos que influían en el carácter y destino de las personas, basado en el día exacto de nacimiento.

El calendario azteca y el inicio de un nuevo ciclo

El calendario utilizado por los mexicas era profundamente simbólico y estaba conectado con los movimientos del Sol y los ciclos naturales.

Según estudios históricos y especialistas en cultura mesoamericana, cada periodo estaba asociado a energías espirituales representadas por animales, elementos y símbolos de la naturaleza.

Significado del Fuego Nuevo

La celebración del Fuego Nuevo representaba un momento de renovación energética para la sociedad.

En esta ceremonia se encendía un nuevo fuego que simbolizaba el inicio de un ciclo de prosperidad y equilibrio espiritual.

El calendario también incluía una serie de signos que influían en el carácter de las personas nacidas en determinadas fechas.

Signos del horóscopo azteca y su influencia en la personalidad

Cipactli (Caimán o Cocodrilo)

(04 de enero / 16 de enero / 18 de enero / 02 de febrero / 10 de marzo / 10 de marzo / 22 de marzo / 03 de abril / 15 de abril / 27 de abril / 09 de mayo / 21 de mayo / 02 de junio / 14 de junio / 26 de junio / 08 de julio / 20 de julio / 01 de agosto / 13 de agosto / 25 de agosto / 06 de septiembre / 18 de septiembre / 30 de septiembre / 12 de octubre / 24 de octubre / 05 de noviembre / 17 de noviembre / 29 de noviembre / 11 de diciembre / 23 de diciembre)

Este signo marca el inicio del calendario azteca y representa el conocimiento, la sabiduría y el pensamiento lógico.

Las personas nacidas bajo Cipactli suelen ser analíticas, inteligentes y con una fuerte capacidad para comprender situaciones complejas.

Calli (Casa)

(05 de enero / 17 de enero / 29 de enero / 03 de febrero / 15 de febrero / 27 de febrero / 11 de marzo / 23 de marzo / 04 de abril / 16 de abril / 28 de abril / 10 de mayo / 22 de mayo / 03 de junio / 15 de junio / 27 de junio / 09 de julio / 21 de julio / 02 de agosto / 14 de agosto / 26 de agosto / 07 de septiembre / 19 de septiembre / 01 de octubre / 13 de octubre / 25 de octubre / 06 de noviembre / 18 de noviembre / 30 de noviembre / 12 de diciembre / 24 de diciembre)

El signo Casa está vinculado con el hogar, la familia y la generosidad. Quienes nacen bajo esta energía valoran profundamente la estabilidad emocional y suelen sentirse más felices cuando comparten su vida con seres queridos.

Xóchitl (Flor)

(06 de enero / 18 de enero / 30 de enero / 04 de febrero / 16 de febrero / 28 de febrero / 12 de marzo / 24 de marzo / 05 de abril / 17 de abril / 29 de abril / 11 de mayo / 23 de mayo / 04 de junio / 16 de junio / 28 de junio / 10 de julio / 22 de julio / 03 de agosto / 15 de agosto / 27 de agosto / 08 de septiembre / 20 de septiembre / 02 de octubre / 14 de octubre / 26 de octubre / 07 de noviembre / 19 de noviembre / 01 de diciembre / 13 de diciembre / 25 de diciembre)

Flor simboliza la sensibilidad, la intuición y la conexión espiritual. Las personas de este signo suelen ser creativas, empáticas y capaces de percibir emociones con gran facilidad.

Coátl (Serpiente)

(07 de enero / 19 de enero / 31 de enero / 05 de febrero / 17 de febrero / 01 de marzo / 13 de marzo / 25 de marzo / 06 de abril / 18 de abril / 30 de abril / 12 de mayo / 24 de mayo / 05 de junio / 17 de junio / 29 de junio / 11 de julio / 23 de julio / 04 de agosto / 16 de agosto / 28 de agosto / 09 de septiembre / 21 de septiembre / 03 de octubre / 15 de octubre / 27 de octubre / 08 de noviembre / 20 de noviembre / 02 de diciembre / 14 de diciembre / 26 de diciembre)

La Serpiente representa la valentía y la fuerza de voluntad. Quienes nacen bajo este signo son líderes naturales, con una personalidad luchadora que siempre busca alcanzar sus objetivos.

Océlotl (Jaguar)

(09 de enero / 21 de enero / 07 de febrero / 19 de febrero / 03 de marzo / 15 de marzo / 27 de marzo / 08 de abril / 20 de abril / 02 de mayo / 14 de mayo / 26 de mayo / 07 de junio / 19 de junio / 01 de julio / 13 de julio / 25 de julio / 06 de agosto / 18 de agosto / 30 de agosto / 11 de septiembre / 23 de septiembre / 05 de octubre / 17 de octubre / 29 de octubre / 10 de noviembre / 22 de noviembre / 04 de diciembre / 16 de diciembre / 28 de diciembre)

El Jaguar es uno de los símbolos más poderosos de la cultura mexica. Las personas de este signo suelen ser ambiciosas, enérgicas y con un carácter fuerte, además de tener una gran capacidad para superar desafíos.

Acatl (Caña)

(10 de enero / 22 de enero / 08 de febrero / 20 de febrero / 04 de marzo / 16 de marzo / 28 de marzo / 09 de abril / 21 de abril / 03 de mayo / 15 de mayo / 27 de mayo / 08 de junio / 20 de junio / 02 de julio / 14 de julio / 26 de julio / 07 de agosto / 19 de agosto / 31 de agosto / 12 de septiembre / 24 de septiembre / 06 de octubre / 18 de octubre / 30 de octubre / 11 de noviembre / 23 de noviembre / 05 de diciembre / 17 de diciembre / 29 de diciembre)

El signo Caña se caracteriza por su naturaleza versátil y adaptable. Las personas nacidas bajo esta energía suelen destacar por su encanto personal y su capacidad para adaptarse a diferentes entornos.

Tochtli (Conejo)

(11 de enero / 23 de enero / 09 de febrero / 21 de febrero / 05 de marzo / 17 de marzo / 29 de marzo / 10 de abril / 22 de abril / 04 de mayo / 16 de mayo / 28 de mayo / 09 de junio / 21 de junio / 03 de julio / 15 de julio / 27 de julio / 08 de agosto / 20 de agosto / 01 de septiembre / 13 de septiembre / 25 de septiembre / 07 de octubre / 18 de octubre / 19 de octubre / 31 de octubre / 12 de noviembre / 24 de noviembre / 06 de diciembre / 18 de diciembre / 30 de diciembre)

El Conejo representa la sensibilidad y el disfrute de los placeres de la vida. Quienes pertenecen a este signo suelen ser sociables, cariñosos y muy familiares, aunque también pueden experimentar emociones intensas.

Cuauhtli (Águila)

(12 de enero / 24 de enero / 10 de febrero / 22 de febrero / 06 de marzo / 18 de marzo / 30 de marzo / 11 de abril / 23 de abril / 05 de mayo / 17 de mayo / 29 de mayo / 10 de junio / 22 de junio / 04 de julio / 16 de julio / 28 de julio / 09 de agosto / 21 de agosto / 02 de septiembre / 14 de septiembre / 26 de septiembre / 08 de octubre / 20 de octubre / 01 de noviembre / 13 de noviembre / 25 de noviembre / 07 de diciembre / 19 de diciembre / 31 de diciembre)

El Águila simboliza liderazgo, poder y valentía. Las personas nacidas bajo este signo suelen tener una personalidad fuerte y dinámica, con un gran deseo de alcanzar metas importantes.

Ozomatli (Mono)

(01 de enero / 13 de enero / 25 de enero / 11 de febrero / 23 de febrero / 07 de marzo / 19 de marzo / 31 de marzo / 12 de abril / 24 de abril / 06 de mayo / 18 de mayo / 30 de mayo / 11 de junio / 23 de junio / 05 de julio / 17 de julio / 29 de julio / 10 de agosto / 22 de agosto / 03 de septiembre / 15 de septiembre / 27 de septiembre / 09 de octubre / 21 de octubre / 02 de noviembre / 14 de noviembre / 26 de noviembre / 08 de diciembre / 20 de diciembre)

El Mono representa la creatividad y el optimismo. Quienes nacen bajo esta energía suelen ser idealistas y perseverantes, capaces de seguir adelante incluso frente a grandes obstáculos.

Técpatl (Sílex)

(02 de enero / 14 de enero / 26 de enero / 12 de febrero / 24 de febrero / 08 de marzo / 20 de marzo / 01 de abril / 13 de abril / 25 de abril / 07 de mayo / 19 de mayo / 31 de mayo / 12 de junio / 24 de junio / 06 de julio / 18 de julio / 30 de julio / 11 de agosto / 23 de agosto / 04 de septiembre / 16 de septiembre / 28 de septiembre / 10 de octubre / 22 de octubre / 03 de noviembre / 15 de noviembre / 27 de noviembre / 09 de diciembre / 21 de diciembre)

Sílex está asociado con la fuerza interior, la ambición y la imaginación. Las personas de este signo suelen tener una gran determinación para lograr sus objetivos.

Itzcuintli (Perro)

(03 de enero / 15 de enero / 27 de enero / 13 de febrero / 25 de febrero / 09 de marzo / 21 de marzo / 02 de abril / 14 de abril / 26 de abril / 08 de mayo / 20 de mayo / 01 de junio / 13 de junio / 25 de junio / 07 de julio / 19 de julio / 31 de julio / 12 de agosto / 24 de agosto / 05 de septiembre / 17 de septiembre / 29 de septiembre / 11 de octubre / 23 de octubre / 04 de noviembre / 16 de noviembre / 28 de noviembre / 10 de diciembre / 22 de diciembre)

El Perro simboliza la lealtad y el orden. Las personas nacidas bajo este signo son analíticas, disciplinadas y ambiciosas, aunque también destacan por su humildad.

Mázatl (Ciervo)

(08 de enero / 20 de enero / 01 de febrero / 06 de febrero / 18 de febrero / 02 de marzo / 14 de marzo / 26 de marzo / 07 de abril / 09 de abril / 19 de abril / 01 de mayo / 13 de mayo / 25 de mayo / 06 de junio / 18 de junio / 30 de junio / 12 de julio / 24 de julio / 05 de agosto / 17 de agosto / 29 de agosto / 10 de septiembre / 22 de septiembre / 04 de octubre / 16 de octubre / 28 de octubre / 09 de noviembre / 21 de noviembre / 03 de diciembre / 15 de diciembre / 27 de diciembre)

El Ciervo representa la paz interior y la dulzura. Quienes pertenecen a este signo suelen transmitir tranquilidad y confianza, aunque prefieren relacionarse con círculos sociales pequeños.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el Año Nuevo Azteca?

Es una celebración tradicional que marca el inicio de un nuevo ciclo en el calendario mexica, asociado con la renovación espiritual y el equilibrio cósmico.

¿Qué representa el “Fuego Nuevo”?

El Fuego Nuevo simboliza el comienzo de un nuevo periodo energético y la renovación de la vida dentro de la cosmovisión azteca.

¿Cómo se determina el signo en el horóscopo azteca?

El signo se determina según el día exacto de nacimiento, ya que el calendario mexica asigna símbolos específicos a cada fecha.

¿El horóscopo azteca funciona igual que el occidental?

Presentan diferencias. Mientras el horóscopo occidental se basa en periodos mensuales, el sistema azteca se basa en días específicos dentro del calendario ritual.

¿Dónde se puede ver el calendario azteca original?

La famosa Piedra del Sol o Calendario Azteca, que representa este calendario, se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México.

Sigue leyendo:

• Año del Caballo de Fuego: lo que necesitas saber del Año Nuevo Lunar

• Júpiter retrógrado termina y 4 signos del zodiaco mejoran su suerte

• Horóscopo: Venus estará en Aries del 6 al 30 de marzo de 2026