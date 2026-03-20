Mercurio retoma su movimiento directo en Piscis tras estar retrógrado

El esperado fin de Mercurio retrógrado llega este 20 de marzo de 2026, cuando el planeta de la comunicación vuelve a su movimiento directo en Piscis.

Este evento astrológico trae claridad, avance y renovación mental para todos los signos del zodiaco.

Después de varias semanas de confusión, retrasos y agotamiento emocional, el cambio de dirección de Mercurio abre un nuevo ciclo donde la concentración mejora y las decisiones comienzan a fluir con mayor facilidad, dicen astrólogos.

¿Qué significa que Mercurio se ponga directo en Piscis?

En astrología, cuando un planeta entra en fase retrógrada parece moverse hacia atrás en el cielo, lo que simbólicamente genera bloqueos en las áreas que rige.

En el caso de Mercurio, esto afecta la comunicación, los pensamientos, la toma de decisiones, así como los planes y proyectos.

Ahora, con Mercurio retomando su movimiento directo, la energía comienza a alinearse nuevamente. Sin embargo, no significa cambios inmediatos, pero sí un progreso gradual.

Además, este evento coincide con el inicio del ciclo astrológico con Aries, lo que potencia los nuevos comienzos.

Mercurio directo en Piscis: horóscopo para cada signo

Aries

Aries, este periodo marca el fin del agotamiento. De acuerdo con el horóscopo de Astrology Answers, es momento de priorizar el descanso y recargar energías antes de avanzar con fuerza hacia tus nuevos objetivos.

Tauro

Tauro, los bloqueos comienzan a desaparecer. Ahora puedes retomar cambios importantes con mayor claridad y adoptar estrategias diferentes para avanzar, dice tu horóscopo.

Géminis

Géminis, la confusión se disipa. Es momento de reorganizar tus planes y trabajar con disciplina para lograr avances significativos.

Cáncer

Cáncer, recuperas tu espacio emocional. Esto te permitirá ver nuevas oportunidades y tomar decisiones con mayor optimismo.

Leo

Leo, dejas atrás la intensidad emocional. Ahora puedes enfocarte en resolver problemas y transformar tu situación actual.

Virgo

Virgo, las demandas externas disminuyen. Es momento de equilibrar tu atención entre los demás y tus propias necesidades.

Libra

Libra, recuperas el control de tu rutina. Organizar tu tiempo será clave para reducir el estrés y aumentar tu productividad.

Escorpio

Escorpio, la energía creativa regresa con fuerza. Aprovecha esta etapa para retomar proyectos y concluir tareas pendientes.

Sagitario

Sagitario, es momento de cuidar tu mundo interior. Fortalecer tus emociones te permitirá construir bases sólidas para el futuro.

Capricornio

Capricornio, recuperas tu disciplina. Este tránsito favorece la concentración y la llegada de información importante.

Acuario

Acuario, el estancamiento queda atrás. Poco a poco sentirás avances en temas económicos y nuevas oportunidades.

Piscis

Piscis, este es tu momento clave. Recuperas claridad mental y puedes retomar el control de tu vida con una visión más definida.

Preguntas frecuentes sobre Mercurio directo en Piscis

¿Cuándo termina Mercurio retrógrado en 2026?

Mercurio retrógrado finaliza el 20 de marzo de 2026, cuando retoma su movimiento directo en Piscis.

¿Qué cambios trae Mercurio directo?

Trae claridad mental, mejora en la comunicación y avances en proyectos que estaban detenidos.

¿Los efectos son inmediatos?

No completamente. Los cambios suelen sentirse de forma gradual en los días y semanas posteriores.

¿A qué signos afecta más?

Piscis, Géminis, Virgo y Sagitario suelen sentir con mayor intensidad estos cambios, aunque todos los signos experimentan sus efectos.

¿Qué hacer después de Mercurio retrógrado?

Es un buen momento para retomar decisiones importantes, firmar acuerdos y avanzar en proyectos pendientes.

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