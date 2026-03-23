El cangrejo azul, el manjar que Venezuela tuvo que dejar de exportar a EE.UU.

Las dos cestas de cangrejos que un par de pescadores cargaban al bajarse de su lancha en las playas del Lago de Maracaibo lucían pesadísimas. Dando tumbos, caminaron raudos aquel mediodía de mediados de octubre del año pasado hacia una balanza guindada bajo un techo de latones, mientras algún ejemplar mostraba sus tenazas color turquesa, tratando de escapar.

“¡Ochenta y tres!”, voceó un supervisor antes de anotar en un cuaderno el número de kilos de crustáceos frescos. Arrimaron las cestillas contra otras diez, también repletas.

En siete horas de faena colmaron las canastas con cientos de ejemplares de una especie apetecida en Estados Unidos por su sabor y bajo precio: el cangrejo azul de Venezuela.

“Es delicioso. Tiene un sabor como a langosta”, comentó desde una hamaca de rayas multicolor Jennifer Nava, vocera de los pescadores de El Bajo, Paraíso y San Benito.

“Gusta mucho en Estados Unidos”, acotó Nava, sonriente, sentada en un chinchorro y luciendo un sombrero de paja.

EE.UU. era el único mercado de la industria venezolana del cangrejo azul, operativa desde hace 35 años.

Pero, desde enero, todo se detuvo de golpe: ya no hubo más exportaciones ni pesca.

El freno no se debió a la ofensiva militar estadounidense en Caracas del sábado 3 de enero, que derivó en el arresto del presidente Nicolás Maduro y pavimentó una era inédita en las relaciones políticas y energéticas entre Washington y Caracas.

La paralización se originó en una provisión legal en Estados Unidos que nada tiene que ver con geopolítica, los misiles o el petróleo, sino con la salvaguarda marina.

Veto a través de una ley antiquísima

Gustavo Ocando Alex: El cangrejo azul del lago de Maracaibo es capturado a través de métodos de pesca tradicional.

Una provisión de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA por sus siglas en inglés, estableció que los exportadores de pescados y productos afines debían certificarse en el país norteamericano, según una normativa de 1972, conocida como la Marine Mammal Protection Act (MMPA) o Ley de Protección de los Mamíferos Marinos.

En agosto de 2025, Venezuela entró en una lista de 12 países que no pueden exportar a EE.UU. ningún producto pesquero por no haber obtenido esa aprobación según la MMPA.

Según la NOAA, Venezuela, Benín, Irán y Haití no presentaron una solicitud para esas evaluaciones y no tuvieron entonces un informe que los autorice a exportar.

Unos 89 países pasaron la verificación y otros 34 la aprobaron parcialmente.

En enero, sólo hubo dos plantas procesadoras abiertas en las costas de San Francisco, en las orillas del lago de Maracaibo. Antes, unas 20 empresas procesaban y transportaban los cangrejos azules a Estados Unidos.

“La industria tuvo que cerrar por completo hasta nuevo aviso o hasta que se encuentren nuevos mercados para desarrollar”, explicó en enero a BBC Mundo Francisco Martínez, empresario venezolano y presidente de la Cámara de Industriales Productores de Cangrejo (Caiproca), una de las dos asociaciones de productores del cangrejo.

Caiproca, que apoda al crustáceo como “el oro azul” del Zulia, espera que la certificación de la NOAA pueda lograrse en los próximos seis meses, según una reciente publicación en sus redes sociales.

“Estamos adaptando nuestros procesos para cumplir con las normativas globales de protección de mamíferos marinos”, añadió.

Unos 15.000 pescadores en 14 municipios venezolanos -12 alrededor del lago de Maracaibo y otros en Mérida y Trujillo- solían salir a pescar el cangrejo azul para venderlo a empresarios a fin de exportarlo, según datos oficiales.

“Mucha gente quedó en la calle”, lamentó Francisco Martínez.

Empresarios del sector aspiran a que los gobiernos del presidente Donald Trump y la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sucesora de Maduro, acuerden no sólo asuntos energéticos, sino también la exportación de productos marinos.

Según Martínez, de Caiproca, han solicitado a la NOAA estadounidense que reabra su portal a las autoridades venezolanas a fin de que introduzcan prontamente toda la información necesaria para retomar las exportaciones del exótico cangrejo azul.

Otras industrias, como la del camarón, siguen adelante exportando decenas de miles de toneladas al año a múltiples mercados.

Una industria que iba en auge

Gustavo Ocando Alex: El cangrejo azul de Venezuela es apreciado en EE.UU. por su sabor y por su precio.

La exportación de productos del mar desde Venezuela a EE.UU. aumentó 58% entre 2019 y 2024: la facturación pasó de US$267 millones a US$423 millones, según un informe del Departamento de Agricultura estadounidense, que la llamó “una industria en auge”.

Las exportaciones del cangrejo azul venezolano a Estados Unidos escalaron de US$23,3 millones en 2016 a US$62,4 millones en 2021, de acuerdo con reportes oficiales.

La Oficina de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) apuntó que la exportación de cangrejo azul venezolano había escalado a US$75,6 millones en 2022.

Más allá de los números, muchos restaurantes de Maryland, en la costa este de Estados Unidos, servían platos de este crustáceo traído de Venezuela.

Y es que el cangrejo extraído del lago de Maracaibo es la misma especie pescada en la bahía de Chesapeake de Maryland, la Callinectes sapidus, y ha llegado a eclipsar en la última década a otros cangrejos azules exportados a Estados Unidos, como el asiático.

Su sabor es “bastante particular, entre salado y dulce” debido a su reproducción en el estuario de Maracaibo, donde las aguas de los ríos se encuentran con las del golfo de Venezuela y el mar Caribe, según el empresario Francisco Martínez.

Buenos tiempos en el sur, reclamos en el norte

El cangrejo azul venezolano es considerado un producto premium como “marca país” en el mercado internacional, con un solo cliente durante años: Estados Unidos.

“Estados Unidos es la mandíbula del mundo y definitivamente el cangrejo azul es un producto gourmet”, le dijo a la BBC Martínez, destacando que este alimento llega a restaurantes, hoteles y grandes cadenas de supermercados.

Lo atractivo del producto venezolano hasta ahora vetado no es sólo sabor y frescura, sino además su precio: una libra de cangrejo azul venezolano cuesta sólo un tercio o la mitad que el de Maryland.

El diferencial de precios y su larga durabilidad en el mercado representaban una “amenaza” para una industria local en Estados Unidos que ya enfrentaba impactos “severos” por la importación de carne pasteurizada del crustáceo azul desde Asia, explicó a la BBC Bill Sielling, vicepresidente de la Asociación de Industrias de Comida del Mar de la bahía de Chesapeake.

Según Sielling, es “ridículamente bajo” el arancel de importación en Estados Unidos al cangrejo azul venezolano, que subió de 10% a 15% desde mediados de 2025, como todos los productos que son comercializados desde el país sudamericano.

Gustavo Ocando Alex:

A orillas del lago de Maracaibo, a 3.200 kilómetros de Maryland, las procesadoras venezolanas pagaban apenas unos US$2 por kilo de cangrejo azul a los pescadores.

El salario diario del pescador artesanal de cangrejo azul en el Zulia es de unos US$30.

Costos muy inferiores a los de Maryland.

Por eso los productores en esa zona de EE.UU. pedían desesperadamente que Trump aumentara esos aranceles o que incluso eliminase del todo el producto venezolano en su mercado.

Fin de año de incertidumbres

Gustavo Ocando Alex: Jennifer Nava, portavoz de los pescadores que se dedican a capturar cangrejos azules, destaca cómo su sabor particular es muy apreciado en EE.UU.

La industria del cangrejo azul en Venezuela vive un cierre técnico, mientras el gobierno de Delcy Rodríguez da los primeros pasos para el proceso de certificación que permitiría reanudar la exportación del crustáceo de tenazas turquesa hacia Estados Unidos.

Esas diligencias formales pueden tomar varios meses, según fuentes del sector.

El gobierno de Estados Unidos se ha enfocado en la industria petrolera después del arresto de Maduro, aliviando sanciones económicas, recomponiendo las relaciones con el nuevo poder ejecutivo y animando a grandes firmas del sector para que inviertan, mientras en el país sudamericano se modifican leyes y contratos.

Sin embargo, en las playas venezolanas del lago de Maracaibo sobran los lamentos porque su rubro estrella ha quedado marginado.

Una alternativa para los pescadores es centrarse en otras especies, como la corvina y el róbalo, a punta de anzuelos.

Pero esa pesca no es tan lucrativa. El cangrejo azul, el de tenazas turquesa y sabor exquisito, es el producto supremo de esas playas.

Y de momento, su exportación al norte está paralizada.

BBC:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebooky en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.