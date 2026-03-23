Escándalo en Florida: agente del sheriff vendía contenido explícito y usaba uniforme en videos

Una agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, en Florida, dimitió abruptamente luego de que una investigación interna revelara que operaba una cuenta en línea dedicada a la venta de contenido de fetiches, lo que violaba las políticas del organismo.

La exfuncionaria, identificada como Brandi Tenlen, contaba con 21 años de servicio y habría generado alrededor de $6,000 dólares en un periodo de 16 meses a través de la plataforma FeetFinder, según informó WPBF News.

Investigación comenzó por denuncia interna

El caso salió a la luz en julio de 2025, cuando otros agentes reportaron que Tenlen operaba una cuenta bajo un alias en la que publicaba contenido de carácter sexualizado, lo que derivó en una investigación completa de Asuntos Internos.

De acuerdo con los hallazgos, la cuenta incluía decenas de videos y cientos de imágenes con material sugestivo, algunos de ellos grabados mientras la agente portaba elementos identificables de su uniforme oficial.

Tenlen habría gestionado su cuenta durante horas de servicio, además de utilizar equipos de la agencia para comunicaciones relacionadas con esta actividad paralela.

La investigación también determinó que la agente hizo uso indebido de licencias médicas para realizar encuentros vinculados a la creación de contenido.

Violaciones a normas y procedimientos

Según la declaración oficial de la oficina del sheriff, las acciones de Tenlen constituyeron “claras violaciones” de múltiples políticas internas, incluyendo: conducta inapropiada, uso indebido de licencias por enfermedad, empleo no autorizado fuera de servicio, y uso inadecuado de redes sociales.

Las autoridades subrayaron que los estándares profesionales se aplican tanto dentro como fuera del horario laboral.

Tras conocer que era objeto de investigación, Tenlen eliminó su cuenta y el contenido publicado, además de presentar su renuncia. Sin embargo, el proceso disciplinario continuó hasta su conclusión.

La oficina del sheriff reafirmó su compromiso con la rendición de cuentas y la integridad institucional: “Exigimos a todos nuestros empleados los más altos estándares para mantener la confianza del público”.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero