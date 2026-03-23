Un avión de la Fuerza Aérea Colombiana con al menos 125 personas a bordo se estrella en el sur del país

Un avión de la Fuerza Aérea Colombiana con al menos 125 personas a bordo se estrelló al despegar este lunes en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo, en el sur de Colombia y cerca de la frontera con Perú.

Según informó en X el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aérea, en el avión Hércules C-130 viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes.

El comandante confirmó que al menos 48 personas resultaron heridas y que habían sido rescatadas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, elevó el número de heridos en el hospital a 77. También informó sobre un muerto.

“Fuerza a las familias de los soldados jóvenes de la Patria”, escribió Petro en X.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, dijo en X que “se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente”.

E hizo un llamado a evitar especulaciones hasta contar con “información oficial”.

Accidente en zona de conflicto

Equipo de Periodismo Visual de BBC Americas:

De acuerdo al comandante Silva Rueda, la aeronave cubría el trayecto entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, en Putumayo.

Este departamento, fronterizo con Ecuador y Perú en la Amazonía, es una zona clave en la producción de cocaína y de disputas territoriales de distintos grupos armados.

Hasta el momento no hay información que vincule al accidente aéreo con la situación de seguridad de la zona, aunque las investigaciones están en marcha.

“Aún no se conocen las causas del accidente del avión Hércules”, dijo Petro en X.

Los Hércules C-130 son fabricados por la multinacional estadounidense Lockheed Martin.

Petro criticó en X “dificultades burocráticas en la administración militar” que supuestamente han demorado su decisión de renovar “el armamento de las fuerzas militares colombianas”.

La renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi presidencia desde hace años.



Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/confis desde hace un año que lo pedí.



Si los funcionarios administrativos… https://t.co/w4lXrnvqz8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

“Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados (…) Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, añadió el mandatario.

Según Reuters, los Hércules C-130 fueron lanzados en los años 50 y Colombia adquirió los primeros modelos a fines de los 60.

Desde entonces, el país ha modernizado algunas de estas aeronaves.

A fines de febrero, otro Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló en la ciudad de El Alto. Más de 20 personas murieron y otras 30 resultaron heridas.

BBC:

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