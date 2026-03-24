Amanda Miguel elogia a Majo Aguilar con sorpresivo mensaje en redes

La cantante Amanda Miguel lanzó una publicación en redes sociales en la que expresó su agradecimiento a Majo Aguilar por haber sido una de sus artistas invitadas en el show que ofreció en Colima, México, reafirmando la postura de admiración a su talento que compartió semanas atrás.

El sorpresivo mensaje se dio a través de Instagram junto a un video que inmortalizó el encuentro entre ambas artistas: “¡Qué lindo fue conocerte y tenerte de invitada anoche en el show de Colima! Hoy el público te espera, Majo. Disfruta mucho, nos veremos pronto”, escribió la cantautora nacida en Gaiman, Argentina.

Las imágenes del audiovisual mostraron a una Majo Aguilar muy sonriente mientras la intérprete de “Él me mintió” le da la bienvenida al show en el detrás de escenas, apenas unos minutos antes de subir al escenario.

“Es un placer conocer a alguien tan grande como Amanda. Muy pocas mujeres tienen la fuerza interpretativa que ella tiene y el poder que tiene para hacernos vibrar y sentir, así que es un honor Amanda. Muchas gracias por este momento”, expresó la integrante de la dinastía Aguilar.

Una vez en la tarima, Amanda Miguel no dejó pasar la oportunidad de mencionar la presencia de la autora de “Lo busqué” en primera fila. El recibimiento del público se dio a través de aplausos y ovaciones que conmovieron a la joven.

Los agradecimientos por parte de la mexicana no cesaron, el más reciente haciéndose presente en la sección de comentarios bajo el post de la viuda de Diego Verdaguer. “¡Amanda hermosa! Qué gusto coincidir ayer en Colima. Tu voz, corazón y presencia simplemente inigualables. Te mando un beso muy grande, todo mi cariño”, indicó la famosa de 31 años.

Amanda Miguel descarta la posibilidad de colaborar con Ángela Aguilar

Esta es la segunda ocasión en la que el nombre de Amanda Miguel se ve asociado con la familia Aguilar. Sin embargo, en semanas anteriores el motivo fue su negativa ante la posibilidad de colaborar musicalmente con la hija de Pepe Aguilar, Ángela.

La confesión tuvo lugar en una entrevista donde adelantó algunos detalles de su próximo proyecto musical, el cual reúne a algunas de las mujeres que lideran la escena musical, incluyendo a Karol G y Belinda.

Al ser cuestionada si estaría dispuesta a considerar a Ángela Aguilar para este álbum, su contundente respuesta no tardó en acaparar la atención de los internautas.

Sin ánimos de iniciar una polémica, explicó que, si bien la integrante de la dinastía Aguilar posee una voz educada, no existe un interés artístico por colaborar con ella. “No me llama la atención su voz”, sentenció la intérprete de “Las pequeñas cosas” en entrevista con el programa mexicano “De Primera Mano”.

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