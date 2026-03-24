Investigan la presencia de fentanilo en cajas de muñecas Barbie vendidas en una tienda de Missouri

Una madre se llevó una gran sorpresa al descubrir fentanilo dentro de la caja de una muñeca Barbie que había comprado para su hija pequeña.

Jade Adams compró una de las muñecas Barbie manipuladas en Cargo Largo, en Independence, mientras hacía compras con su esposo e hija.

El Departamento de Policía de Independence (IPD) fue contactado por el personal de seguridad de Cargo Largo debido a una sustancia en polvo sospechosa encontrada en el empaque de una muñeca Barbie.

El IPD determinó que la sustancia era fentanilo e inmediatamente inició una investigación con Cargo Largo para determinar cuántas unidades manipuladas se habían vendido.

Un portavoz de la policía declaró: “Se determinó que se vendieron cinco unidades manipuladas. El IPD ha localizado cuatro de ellas. Solo queda una unidad sin localizar y tenemos una pista activa para rastrearla”.

“La investigación del IPD reveló que las muñecas Barbie en sí no estaban manipuladas. El fentanilo se encontró pegado con cinta adhesiva en la parte posterior del empaque de las muñecas. No hay motivos para creer que las unidades manipuladas se hayan enviado a otros minoristas y no se han reportado heridos”.

Adams dijo que regresó a la tienda para advertir al personal que retiraran las muñecas de los estantes.

La mujer le contó al medio WDAF lo aterrorizada que estaba al pensar en lo mucho peor que podría haber sido la situación: “Podrían haberlo esparcido por todas partes, en su casa, dondequiera que lo abrieran. No se trata solo de mí, sino de mis hijos. Es mi muñeca, mi última muñeca, ¡es aterrador!”.

En Facebook, Adams escribió: “¡Mis padres y yo les contamos esto! Ayer le compré una Barbie a mi hija y al abrirla encontré la caja llena de drogas“. “En los juguetes de los niños hay enfermedades.”

Hasta el momento no se han reportado heridos ni sobredosis, y la investigación continúa en curso.

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