Jurado de Nuevo México condena a Meta por no proteger a menores de depredadores sexuales

Este martes, un jurado en Nuevo México dictaminó que Meta violó la ley estatal al no advertir sobre los peligros de sus plataformas ni proteger adecuadamente a los menores de depredadores sexuales. Ahora, la compañía deberá pagar millones de dólares en daños y perjuicios, mientras se prepara para apelar la decisión.

La demanda, presentada en 2023 por el fiscal general Raúl Torrez, acusó a la compañía de permitir que Facebook e Instagram -propiedad de Meta- se convirtieran en un entorno propicio para la explotación infantil y argumentó que la empresa priorizó las ganancias sobre la seguridad, de acuerdo con CNN.

El jurado determinó que Meta violó partes de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales del estado, al acusarla de ocultar información sobre los peligros de la explotación sexual infantil en sus plataformas y sus repercusiones en la salud mental de los niños.

El fallo también coincidió con las acusaciones de la fiscalía sobre que Meta hizo declaraciones falsas o engañosas y también coincidió en que la compañía incurrió en prácticas comerciales “abusivas” que se aprovecharon injustamente de la vulnerabilidad y la inexperiencia de los niños.

Una fase posterior del proceso será decidida por un juez y podría obligar a Meta a introducir cambios estructurales en sus servicios. Crédito: Jeff Chiu, File | AP

El jurado señaló que hubo miles de infracciones, cada una de las cuales contabilizaba por separado para una multa de 375 millones de dólares.

Por otra parte, los abogados de Meta afirmaron que la empresa divulga los riesgos y se esfuerza por eliminar el contenido y las experiencias perjudiciales, si bien reconocen que algunos materiales dañinos logran burlar su sistema de seguridad.

Como parte de la investigación, la fiscalía creó perfiles falsos haciéndose pasar por menores. Según el caso, varios adultos contactaron a estas cuentas y solicitaron favores sexuales, lo que derivó en arrestos en 2024.

Testimonios apuntan a conocimiento previo de riesgos

Durante el juicio, que se extendió por seis semanas, el estado argumentó que Meta no hizo lo suficiente para evitar que personas malintencionadas en sus plataformas contactaran con menores.

Exempleados de Meta testificaron que la empresa conocía los riesgos de sus plataformas. Entre ellos, el exingeniero Arturo Bejar aseguró haber advertido a la compañía sobre problemas de seguridad tras experiencias personales.

También declaró el exejecutivo Brian Boland, quien afirmó que “en absoluto creía que la seguridad fuera una prioridad” para el director ejecutivo Mark Zuckerberg y la entonces directora de operaciones Sheryl Sandberg cuando dejó la empresa en 2020.

Los abogados de la compañía cuestionaron la legitimidad de la investigación de Nuevo México. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Meta rechaza el veredicto y anuncia apelación

Meta expresó su desacuerdo con el fallo y anunció que apelará la decisión. La compañía sostuvo que ha invertido recursos significativos en seguridad y que miles de empleados trabajan para detectar contenido dañino.

Además, destacó la implementación de herramientas como cuentas para adolescentes y controles parentales.

New Mexico Attorney General Raúl Torrez regularly touts his experience prosecuting internet crimes against children – but he led an ethically compromised investigation into Meta that knowingly put real children at risk. — Andy Stone (@andymstone) February 8, 2026

Aunque el jurado determinó la responsabilidad, una fase posterior del proceso será decidida por un juez y podría obligar a Meta a introducir cambios estructurales en sus servicios, reseñó AP.

El caso se enmarca en una creciente presión legal contra las grandes tecnológicas, que enfrentan múltiples demandas en Estados Unidos por el impacto de sus plataformas en la salud mental y la seguridad de los jóvenes.

En un tribunal federal de California, un jurado ha permanecido aislado deliberando durante más de una semana sobre si Meta y YouTube deberían ser responsables de los daños causados ​​a los niños en sus plataformas, en uno de los tres casos judiciales emblemáticos que podrían marcar el rumbo de miles de demandas similares.

Además, más de 40 fiscales generales estatales han presentado demandas contra Meta, alegando que está contribuyendo a una crisis de salud mental entre los jóvenes al diseñar deliberadamente funciones adictivas en Instagram y Facebook.