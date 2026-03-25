Cancelan debate que excluía a candidatos de color

Bajo presión y advertencias de boicot, la Universidad del Sur de California (USC) se vio obligada a cancelar el debate para gobernador de California que excluía a los cuatro candidatos de color.

El evento que habían invitado a solo seis de los aspirantes, todos blancos, estaba programado para el martes 24 de marzo, y fue suspendido cuando faltaban menos de 24 horas para que se realizara.

“Lamentablemente, la USC y KABC no lograron llegar a un acuerdo para ampliar el número de candidatos participantes en el debate. Como consecuencia, la USC ha tomado la difícil decisión de cancelar y buscará otras oportunidades para informar a los votantes sobre los candidatos y los temas en cuestión”, dijo la USC en un comunicado.

Con el argumento de que la selección de los participantes se hizo basado en quienes estaban más arriba en las encuestas y en la recaudación de fondos, el debate de USC planeaba dejar por fuera al exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, al exsecretario de salud y servicios humanos Xavier Becerra, al superintendente de educación Tony Thurmond y a la excontralora de California, Betty Yee.

Los candidatos que habían sido invitados a debatir, eran los demócratas, el congresista Eric Swalwell, la excongresista Katie Porter, el multimillonario Tom Steyer y el alcalde de San José; Matt Mahan; y por el lado republicano, el sheriff de Riverside, Chad Bianco; y el comentarista conservador Steve Hilton.

Un día antes de la cancelación, los líderes de las bancadas de la legislatura estatal enviaron una carta enérgica al presidente de USC, Beong-Soo Kim demándandole que se incluyera a todos los candidatos.

“El proceso de selección de la universidad basado en una fórmula nunca antes utilizada para un debate de esta magnitud ha arrojado un resultado sesgado. Todos los candidatos destacados que han sido excluidos Xavier Becerra, Betty Yee, Tony Thurmond y Antonio Villaraigosa son personas de color”, dijeron.

“El candidato cuya invitación ha suscitado mayor asombro se incorporó a la contienda hace apenas unas semanas y se sitúa por detrás de varios de los candidatos excluidos en las encuestas”.

Le expresaron al presidente de USC que cuando una metodología produce un desenlace que favorece a un candidato con vínculos notables con la comunidad de donantes de la USC y con el codirector del Centro Dornsife para el Futuro Político, recae sobre la USC la responsabilidad de dar explicaciones, y no sobre los demás la obligación de aceptarlo.

“Si la USC no actúa correctamente, hacemos un llamamiento a los votantes de California para que boicoteen este debate. Si la universidad no brinda a los votantes una oportunidad equitativa para evaluar a todos los candidatos que aspiran a la gobernación, los votantes deberían buscar otras vías para informarse sobre ellos”.

La carta fue firmada por el líder de la Asamblea, Robert Rivas, la presidenta del Senado, Monique Limón; el líder de la bancada LBTQ+, Christopher M. Ward; el dirigente de la bancada nativo americana James C. Ramos; la líder de la bancada de mujeres, Cecilia Aguiar; el líder del grupo Jesse Gabriel; la líder del caucus latino Lena González; el líder del caucus asiáticoamericano y de las islas del Pacífico, Mike Fong; y el líder de la bancada afroamericana, Akilah Weber.

“Peleamos. ¡Ganamos! Nos opusimos a un formato de debate entre candidatos injusto que designaba prematuramente a ganadores y perdedores, y esta noche, USC tomó la decisión apropiada de cancelar el foro gubernatorial del 24 de marzo… espero que la próxima vez hagan lo correcto”, dijo Becerra.

En tanto también Villaraigosa dijo que la USC tomó la mejor decisión, aunque llegó tarde y bajo presión.

“La fórmula que utilizaron penalizaba a los candidatos por entrar temprano en la contienda, al tiempo que recompensaba a un aspirante de ingreso tardío con vínculos documentados con la red de donantes de la USC. Ese enfoque no podía resistir el escrutinio público”, dijo.

“Los escenarios de debate deberían estar abiertos a todos los candidatos principales para que presenten sus planes e ideas”.

Steve Hilton, candidato republicano criticó la cancelación, diciendo que lo hacían porque un republicano lidera las encuestas.

“En qué total farsa se han convertido los demócratas de California. Horas antes de un debate, lo cancelan después de que sus demócratas con baja popularidad en las encuestas se quejaran por haber sido excluidos”.

Dijo que a los californianos les negaron la oportunidad de escuchar cualquier cuestionamiento a sus 16 años de gobierno unipartidista, fallido y corrupto.

“ Los demócratas de California siempre anteponen los intereses de sus allegados políticos a los del pueblo.

Se lanzó también contra la USC, diciendo que ha escrito a la Secretaria de Educación, Linda McMahon, solicitando la suspensión inmediata de todos los pagos federales a esta universidad, a la espera de una investigación exhaustiva sobre este desastre que atenta contra la libertad de expresión.

“Quienquiera que sea el responsable en la USC debería ser despedido”.

De acuerdo a Hilton, la USC recibe más de $1,000 en fondos federales.

Juan José Gutiérrez, líder de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, dijo que la cancelación del debate es una excelente noticia para las comunidades de color que en su conjunto representan más del 65% del estado.

“No podemos pasar por alto que la unidad de todos los líderes legislativos y de los candidatos de color resultó en esta importantísima victoria ciudadana”.

Dijo que lo fundamental de destacar es que no se lo debemos al Partido Demócrata, quien nunca se pronunció en contra del debage, y se quedaron callados.

“El que calla otorga; y Rusty Hicks, dirigente del Partido Demócrata en el Estado celebraba por adelantado que se excluyera a los candidatos de color”.