Ciudadano de EE.UU. liberado en Afganistán regresa a Texas tras pasar más de 420 días detenido

El ciudadano estadounidensec regresó este miércoles a Estados Unidos luego de permanecer más de un año detenido en Afganistán. El académico aterrizó en una base militar en San Antonio, donde fue recibido por su familia y autoridades estadounidenses, según informó CNN.

Coyle, de 64 años y especialista en cultura y lenguas afganas, había trabajado durante dos décadas en el país centroasiático. En 2024 regresó a Afganistán para realizar un proyecto de investigación, pero en enero de 2025 fue arrestado por autoridades locales bajo acusaciones no especificadas. De acuerdo con reportes oficiales, “las autoridades afganas no presentaron nunca cargos concretos contra él”.

In January, President Donald J. Trump vowed to secure the release of Dennis Coyle.



Today, after more than a year of captivity in Afghanistan, Dennis Coyle is free and heading home to America.



Another Promise Made, Promise Kept. 🇺🇸 pic.twitter.com/QTX60YKI0k — The White House (@WhiteHouse) March 24, 2026

Seis meses después de su detención, el gobierno de Estados Unidos lo designó como ciudadano “injustamente detenido”, una categoría que permite intensificar las gestiones diplomáticas para lograr su liberación.

Tras pasar 420 días en cautiverio, gran parte de ellos en régimen de aislamiento, según su familia, Coyle fue liberado el martes en Kabul. Su liberación se produjo semanas después de que la administración del presidente Donald Trump clasificara a Afganistán como un Estado patrocinador de detenciones injustas.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos agradeció la mediación de Emiratos Árabes Unidos, así como el apoyo de Qatar en las negociaciones para lograr su liberación.

Earlier this month, I met Molly, Amy, and Patti as they asked for help freeing their brother Dennis Coyle from detention in Afghanistan. Today, Dennis is on his way home. We thank the UAE and Qatar for their support. The release is a positive step towards ending the practice of… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 24, 2026

En un comunicado oficial, el secretario de Estado Marco Rubio señaló: “Si bien este constituye un paso positivo por parte de los talibanes, aún queda trabajo por hacer. Seguimos reclamando el regreso inmediato de Mahmood Habibi, Paul Overby y todos los demás estadounidenses detenidos injustamente. Los talibanes deben poner fin a su práctica de diplomacia de rehenes”.

De acuerdo con información del gobierno estadounidense, Mahmood Habibi fue arrestado en agosto de 2022 junto a otros empleados de su empresa, mientras que Paul Overby desapareció en 2014 y se presume que fue secuestrado en territorio afgano..

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