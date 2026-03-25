Epic Games anuncia despidos masivos y la eliminación de modos de juego en Fortnite

Epic Games confirmó que eliminará varios modos de juego de Fortnite después de reconocer que no lograron reunir una base de jugadores lo bastante grande para mantenerse activos.

La decisión afectará a Rocket Racing, Ballistic y Festival Battle Stage, tres propuestas que llegaron como apuestas gigantescas dentro del ecosistema del juego pero que terminarán fuera de circulación en 2026. El anuncio no llega en cualquier momento, ya que se conoce en medio de una masiva ola de despidos dentro de Epic Games, en un contexto de caída de participación de usuarios y de una fuerte reestructuración interna.

Qué modos eliminará Fortnite en 2026

La compañía ha establecido un calendario claro para ir apagando los servidores de estas experiencias que prometían revolucionar el famoso battle royale. Las bajas confirmadas afectarán a tres pilares clave de su reciente expansión de contenido:

Rocket Racing abandonará Fortnite de forma definitiva en octubre de 2026 , llevándose consigo todas las islas construidas con sus plantillas. Desde la próxima semana desaparecerán las misiones asociadas y la plantilla actual de creación de pistas. Afortunadamente los usuarios conservarán todos sus autos personalizados en el casillero para usarlos sin problemas en el juego base.

, llevándose consigo todas las islas construidas con sus plantillas. Desde la próxima semana desaparecerán las misiones asociadas y la plantilla actual de creación de pistas. Afortunadamente los usuarios conservarán todos sus autos personalizados en el casillero para usarlos sin problemas en el juego base. Ballistic desaparecerá de los servidores el próximo 16 de abril de 2026 junto con la llegada de la esperada actualización 40.20. Los fanáticos de la acción táctica solo tienen unas semanas para jugar y subir de rango antes de su cierre definitivo.

junto con la llegada de la esperada actualización 40.20. Los fanáticos de la acción táctica solo tienen unas semanas para jugar y subir de rango antes de su cierre definitivo. Festival Battle Stage dirá adiós el mismo 16 de abril de 2026. Aunque esta modalidad competitiva de duelos musicales desaparecerá del catálogo, Epic Games mantendrá operativos el Festival Main Stage y el Jam Stage para quienes disfrutan de las experiencias musicales cooperativas y sociales.

Por qué Epic Games cerrará Rocket Racing, Ballistic y Battle Stage

La desarrolladora no ha intentado maquillar la situación y fue completamente honesta sobre los verdaderos motivos detrás de esta limpieza de su catálogo. En un comunicado oficial explicaron que simplemente no lograron construir experiencias lo suficientemente increíbles para atraer y retener a una base masiva de jugadores. Mantener estas modalidades activas consume recursos técnicos y humanos que ya no se justifican ante la falta de interés del público general.

A pesar de retirar estas opciones oficiales, la compañía quiere dejar el futuro de estas mecánicas en manos de los creadores independientes. Para no desperdiciar todo el trabajo de desarrollo realizado, Epic Games trasladará muchas de estas herramientas directamente al Unreal Editor para Fortnite (UEFN). A partir del mes de abril, los desarrolladores de la comunidad recibirán nuevas físicas de vehículos, peligros ambientales y potentes herramientas de construcción de pistas.

Esto significa que cualquier usuario con conocimientos de desarrollo podrá diseñar sus propias islas de carreras o crear juegos de disparos en primera persona utilizando el motor del juego y con soporte para armas personalizadas. Para facilitar esta transición, los creadores tendrán hasta el mes de octubre para migrar todo su contenido compatible de Rocket Racing hacia experiencias independientes, garantizando que la jugabilidad de estos modos sobreviva gracias al contenido generado por la comunidad.

Cómo se relaciona esta decisión con los despidos en Epic Games

Más allá de una simple rotación de contenido de temporada, el cierre de estos modos deja ver que Epic Games está recortando apuestas que no funcionaron para proteger su negocio principal. Toda esta reestructuración de Fortnite ocurre en simultáneo con una dolorosa ola de despidos que ha dejado a más de mil empleados sin trabajo durante el mes de marzo de 2026.

Esta reducción masiva de personal representa un golpe durísimo para el gigante tecnológico y responde a una severa crisis financiera interna. Tim Sweeney, el director ejecutivo de la empresa, confesó recientemente a través de un memorando que llevan tiempo gastando mucho más dinero del que realmente ingresan, una situación insostenible provocada en gran medida por una preocupante caída en la participación de los jugadores habituales de Fortnite.

Al eliminar proyectos secundarios que no resultaron rentables y reducir drásticamente su plantilla laboral, la compañía busca ahorrar cientos de millones de dólares para garantizar su supervivencia a largo plazo. Esta estrategia de contención demuestra que incluso los títulos más grandes y exitosos de la industria son vulnerables a los cambios del mercado, obligando a los estudios a tomar decisiones sumamente difíciles para mantener a flote sus plataformas principales en tiempos de inestabilidad.

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