Juicio federal contra ICE por las condiciones en que mantiene detenidos a inmigrantes en Nueva York

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) enfrentará un juicio federal a partir del 26 de mayo por las condiciones en las que mantiene a inmigrantes detenidos en el edificio de 26 Federal Plaza, en Manhattan, tras una demanda colectiva que denuncia hacinamiento, insalubridad y violaciones a derechos constitucionales.

La querella fue presentada en agosto pasado por activistas de Make the Road New York, junto con abogados del bufete Wang Hecker y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), en representación de personas que han sido o podrían ser detenidas en esas instalaciones.

Los demandantes sostienen que las prácticas de la agencia violan la Primera Enmienda, al impedir el acceso a abogados, y la Quinta Enmienda, al someter a los detenidos a condiciones punitivas sin debido proceso.

El caso será presidido por el juez federal Lewis Kaplan, quien ya había intervenido previamente al emitir una orden de restricción temporal y posteriormente una medida cautelar que limitó la capacidad de las celdas y obligó a ICE a garantizar alimentos, agua, productos sanitarios y acceso a asesoría legal.

Corte ordena a ICE mejorar las condiciones de detención de inmigrantes en Nueva York |



Un juez federal de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Lewis Kaplan, ha ordenado a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mejorar las condiciones de detención de inmigrantes… pic.twitter.com/QyHvyvjLCq — El Diario Nueva York (@eldiariony) August 13, 2025

Testimonios y evidencias agravan acusaciones

De acuerdo con la demanda, durante el aumento de arrestos en Nueva York el año pasado, decenas de inmigrantes fueron retenidos durante días en celdas diseñadas para estancias menores a 12 horas. Un análisis basado en datos de la propia agencia reveló que el tiempo promedio de detención superaba los cuatro días.

Testimonios incluidos en el caso describen condiciones extremas. Una joven de 20 años relató haber permanecido días sin acceso adecuado a productos de higiene, mientras que otros detenidos denunciaron restricciones severas para obtener agua y alimentos. Imágenes de video difundidas por medios locales mostraron a personas hacinadas, durmiendo en el suelo y sin privacidad, incluso frente a sanitarios.

Además, durante el proceso de descubrimiento de pruebas, un alto funcionario de ICE reconoció bajo juramento que también se utilizó un noveno piso para detenciones, espacio que no había sido revelado previamente.

Las autoridades federales han rechazado caracterizar el lugar como un centro de detención formal. Sin embargo, el juicio pondrá bajo escrutinio las condiciones reales dentro del edificio y las prácticas de la agencia en una de las ciudades con mayor número de arrestos migratorios en el país.

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