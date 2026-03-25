Triple asesinato sacude suburbio de Illinois: mujer mata a tiros a su exnovio y a sus padres

Tres miembros de una misma familia fueron asesinados dentro de su vivienda en Crete Township, un tranquilo vecindario en Illinois. Una mujer de 30 años ha sido arrestada por el crimen, de acuerdo con las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Jacob Lambert, de 32 años; su madre, Stacy Forde, de 54; y su padre, Patrick Forde, de 55, de acuerdo con una nota de prensa del la Oficina del sheriff del condado de Will.

Sospechosa fue arrestada tras huir del estado

Las autoridades identificaron como principal sospechosa a Jenna Strouble, de 30 años, exnovia de Lambert.

Según la policía, la mujer huyó tras el crimen y fue localizada en Indiana, donde fue arrestada antes de ser extraditada a Illinois.

La fiscalía indicó que el ataque fue premeditado y que la sospechosa realizó declaraciones incriminatorias durante los interrogatorios.

Los agentes del sheriff del condado de Will acudieron a la vivienda alrededor de las 2:00 de la madrugada tras una llamada para verificar el estado de los residentes.

Dentro del inmueble, encontraron a Lambert sin vida en la entrada, mientras que los cuerpos de sus padres estaban en la planta baja, cerca de la puerta principal.

Durante la investigación, las autoridades recuperaron un arma de fuego que presuntamente coincide con la utilizada en los asesinatos.

Relación previa entre víctima y sospechosa

De acuerdo con los investigadores, Lambert y Strouble mantenían una relación intermitente y tenían hijos en común, lo que añade un componente de violencia doméstica al caso.

La acusada enfrenta nueve cargos de asesinato en primer grado.

Vecinos del área expresaron su conmoción ante el crimen. Algunos afirmaron haber visto a la familia el día anterior, sin imaginar lo que ocurriría horas después, reseñó la filial local de ABC, WLS-TV.

La empresa donde trabajaba Stacy Forde también le rindió homenaje, destacando su trayectoria de más de dos décadas y su cercanía con compañeros, quienes la consideraban parte de su familia.

Las autoridades no han revelado aún la causa exacta de las muertes, a la espera de los resultados de las autopsias y análisis toxicológicos.

El caso continúa bajo investigación mientras la comunidad intenta asimilar una tragedia que ha dejado una profunda huella.

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