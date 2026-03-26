Alix Aspe, exconductora de “La Mesa Caliente”, está a la espera de su primer bebé

La familia del noticiero “Despierta” crece. Con un emotivo mensaje, la conductora de espectáculos del matutino, Alix Aspe, anunció que se encuentra a la espera de su primer bebé junto al empresario Diego Betanzo.

La inesperada noticia se dio durante la transmisión del noticiero de TelevisaUnivision del 25 de marzo. Allí, la joven reveló que se encuentra en la semana número 12 de gestación: “Va a haber un nuevo integrante en la familia ‘Despierta’. El bebé Betanzo Aspe viene en camino… estoy súper contenta”, declaró.

Tras recibir las felicitaciones y buenos deseos de sus compañeros de escena en el noticiero liderado por Danielle Dithurbide, la feliz mamá adelantó que será dentro de las próximas semanas cuando se entere sobre el sexo de su bebé.

“Ya les contaré, nos vamos a enterar la semana que entra”, prometió a la audiencia que sigue el show mañana a mañana.

Apenas unas horas después, Alix Aspe retomó la noticia con su comunidad en Instagram, donde colocó una emotiva publicación en la que destacó la primera imagen de su bebé a través de un ultrasonido.

“¡¡Bebé Betanzo próximamente!!”, expresó la famosa de 35 años junto a un video en blanco y negro, donde ambos lucen gorras con las leyendas “mamá” y “papá”, respectivamente. Mientras se abrazan, Aspe sostiene unos zapatitos de bebé ante la mirada atenta de su mascota.

Este mensaje provocó un sinfín de felicitaciones por parte de colegas del medio artístico, así como de sus seguidores más fieles. Esto resultó en una sección de comentarios con expresiones de la ex Miss Universo Andrea Meza, de la actriz Mabel Cadena, Adamari López, Tania Rincón y Angelique Boyer, por mencionar algunas.

“OMG. Voy a llorar. Vamos a ser tías, ¡FELICIDADESSSSSSS! Tu MEJOR regalo de VIDA” y “No puedo estar más feliz. Los adoro”, escribieron sus ex compañeras de “La Mesa Caliente” Verónica Bastos y Giselle Blondet, respectivamente.

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