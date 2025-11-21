Alix Aspe recrea icónico look de Jennifer Aniston y conquista las redes

La presentadora de televisión Alix Aspe volvió a hacer de las suyas en redes sociales y dio mucho de qué hablar gracias a su más reciente publicación, ya que en ella rindió homenaje a uno de los personajes más queridos de la actriz Jennifer Aniston. ¿En qué consistió? Aquí te lo contamos.

Desde su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con una comunidad digital de casi 300 mil seguidores, la mexicana colocó algunas fotografías en las que porta un atuendo con el que honró a la histrionisa estadounidense en su labor dentro de la cinta “Picture Perfect” (1997).

Dicho look consistió en unos jeans, playera blanca y croptop negro por encima. Sin embargo, las estrellas del show fueron las gafas de sol y gorra que lució sobre unas trenzas desenfadadas.

Es así como la también influencer se mostró posando en una selfie frente al espejo y otras postales capturadas durante el detrás de escena del noticiero matutino en el que participa, “Despierta”.

Para celebrar su hazaña, Alix Aspe acompañó su carrusel de imágenes con el siguiente mensaje: “Amo los noventa por siempre…tienen que ver mi inspiración en la última foto“, expresó haciendo alusión al collage que incluyó para mostrar las similitudes entre su foto y la de Jennifer Aniston.

No pasó mucho tiempo antes de que la sección de comentarios se llenara con decenas de felicitaciones por la creatividad y carisma de la joven, esto sin dejar de lado los piropos por su belleza natural al aparecer frente a la cámara.

Dentro de la lista de mensajes que Alix Aspe recibió, destacan: “Oseaaaaa! Late 90s y 2000s FOREVER!!!!! Lo máximo”, “Soy demasiado tu fan mi Alix Lou”, “Amooo”, “Te quedó genial, solo te faltaron los audífonos inalámbricos de diadema” y “Omg eres única”, entre otros.

