Alix Aspe se roba las miradas en un conjunto con falda de látex

Con mirada coqueta y una sonrisa de oreja a oreja, la mexicana Alix Aspe desató furor gracias a su más reciente publicación en redes sociales. ¿La razón? El flamante look que portó para una de las más recientes transmisiones del programa ‘Cuéntamelo YA!”, en donde participa como conductora invitada.

En un intento de permanecer conectada con sus seguidores más fieles, la ex integrante de “La Mesa Caliente” se dio a la tarea de colocar un carrusel de imágenes en el que se dejó er enfundada en un look con los colores característicos del otoño.

Hablamos de una ajustadísima falda de látex en tono chocolate que se abrazó a sus curvas y evidenció su torneada figura. Esta fue acompañada por un top blanco de manga sisada que le dio protagonismo a la pieza anterior.

Además de los detalles que conformaron su atuendo, Alix Aspe deslumbró con un maquillaje y peinado naturales que dejaron brillar su belleza natural: una piel glowy y mirada miel, así como su larga melena castaña en ondas suaves.

Esta propuesta en moda no pasó desapercibida para el público, quien se hizo presente en la sección de comentarios bajo el post con miles de ‘me gusta’ y comentarios en los que se hizo alusión a su belleza y buen gusto al vestir.

“Wow que linda sonrisa”, “Que CHULADA, Alix. Te ves muy bonita”, “Súper guapa”, “Amooo verte ahí, ojalá ya te quedes”, “Que belleza”, “Siempre linda mi Alix”, “Preciosa Alix”, “Que hermosa foto” y “Preciosa y que mirada tan bonita”, son algunas de las muestras de cariño que sus seguidores más fieles.

