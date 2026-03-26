Carlo Ancelotti dijo qué deberá hacer Brasil para frenar a Mbappé, su expupilo en el Real Madrid

La previa del amistoso entre Brasil y Francia rumbo al Mundial 2026 ha encendido la luz amarilla en la Canarinha. El seleccionador Carlo Ancelotti advirtió sobre el principal peligro del rival: Kylian Mbappé, a quien conoce perfectamente tras dirigirlo en el Real Madrid.

El estratega italiano dejó claro que su equipo deberá estar atento a uno de los atacantes más determinantes del fútbol mundial.

🚨🗣️ Carlo Ancelotti speaks about Brazil's matchup against Kylian Mbappé:



"Now, he is an opponent. We must defend well because he is three times faster, has quality, and is three times more efficient." pic.twitter.com/DWuYZhDEF3 — Goals Side (@goalsside) March 25, 2026

Ancelotti y Mbappé: elogios y advertencia antes del Brasil vs Francia

En la antesala del partido, Carlo Ancelotti no escatimó elogios para Kylian Mbappé, recordando su etapa juntos y destacando su impacto ofensivo.

“Fue bonito trabajar con ellos, me acuerdo del periodo en que estuvimos juntos, con Mbappé también, que marcó muchos goles el año pasado (en el Real Madrid)”, señaló.

El técnico fue contundente sobre el riesgo que representa el delantero francés, clave en el ataque de su selección.

La clave para Brasil: equilibrio y defensa ante los contragolpes de Francia

Pensando en el Brasil vs Francia, Ancelotti subrayó que el mayor reto será frenar los contragolpes del conjunto europeo, especialmente liderados por Mbappé.

“Es muy importante para la selección brasileña jugar con equilibrio para intentar evitar contragolpes, que es donde son más peligrosos”, advirtió.

A pesar del desafío, el técnico confirmó que no cambiará su estilo de juego, apostando por un planteamiento ofensivo con cuatro atacantes.

CONVOCADOS! 📋



O mister Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.



BATE NO PEITO!



ISSO É BRASIL 🇧🇷 pic.twitter.com/qT9zVAn6Gl — brasil (@CBF_Futebol) March 16, 2026

Problemas en la defensa de Brasil complican el panorama

El duelo ante Francia llega en un momento complicado para la zaga brasileña. Carlo Ancelotti deberá ajustar su defensa debido a varias bajas importantes.

Jugadores como Éder Militão, Gabriel Magalhães y Marquinhos no estarán disponibles, lo que obliga a replantear la línea defensiva.

El entrenador confirmó que nombres como Douglas Santos, Wesley y Léo Pereira tendrán protagonismo, con solo una duda pendiente en la alineación.

Ancelotti responde a las críticas en Brasil

Uno de los temas que rodean a la selección es el accionar del equipo que no convence a los fans, lo que ha generado debate en el entorno del equipo.

Fiel a su estilo, Carlo Ancelotti evitó la polémica y defendió la libertad de opinión en el fútbol: “Observa, escucha todo y después toma decisiones”.

Además, añadió: “Es normal que en el fútbol todos opinen, pues no hay una universidad“.

“Opinar es correcto. En el fútbol no hay una ciencia clara (…) Cada uno tiene su opinión y tengo que respetar la opinión de todos”.

Brasil vs Francia: un ensayo de alto nivel rumbo al Mundial 2026

El enfrentamiento entre Brasil y Francia se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough, en Estados Unidos, como parte de la preparación para el Mundial 2026.

Este partido representa una prueba exigente para ambas selecciones, que buscan consolidar su nivel competitivo de cara al torneo más importante del fútbol internacional.

Con figuras como Kylian Mbappé en el campo y un planteamiento ofensivo por parte de Brasil, el choque promete ser uno de los amistosos más atractivos de la fecha FIFA.

Sigue leyendo:

· Ancelotti se quejó de las condiciones de su debut en Sudamérica: “El campo no estuvo sencillo”

· FIFA investiga irregularidades en contrato de Carlo Ancelotti con Brasil

· Franco Mastantuono, la nueva joya de Argentina que podría ir al Real Madrid