Ancelotti se quejó de las condiciones de su debut en Sudamérica: “El campo no estuvo sencillo”

Carlo Ancelotti vivió este jueves su esperado debut como seleccionador de Brasil en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El escenario: el estadio Monumental de Guayaquil, donde la Canarinha igualó 0-0 ante una selección de Ecuador que supo cerrarle los caminos y complicó su estreno sudamericano.

“Llevo más de 1.200 partidos como entrenador y hoy era mi primer partido como seleccionador de Brasil y ha sido algo especial”, expresó el técnico italiano, visiblemente emocionado tras el encuentro.

Hace apenas dos semanas dirigía al Real Madrid, pero ahora tiene la misión de devolver a Brasil a lo más alto del fútbol mundial.

El empate sin goles no lo dejó insatisfecho. “Salimos de aquí con confianza, un buen punto y a ganar el próximo partido”, aseguró en rueda de prensa. Ancelotti valoró el trabajo defensivo y la actitud del equipo, aunque reconoció que “faltó juego en ataque” y que “la parte con balón podría haber sido mejor”.

“Es un regalo estar aquí” y críticas al fútbol sudamericano

El entrenador italiano no ocultó su entusiasmo por esta nueva etapa. “Para mí es un regalo estar aquí”, afirmó, subrayando que dirigir a una selección nacional implica un sentimiento distinto al de entrenar a un club.

“Hay un país detrás. Queremos sacar la mejor versión de todos”, señaló.

Eso sí, no dejó pasar la oportunidad de señalar uno de los principales obstáculos de la noche: el mal estado del campo. “No quiero poner excusas, pero el campo no estuvo sencillo. Las condiciones del césped eran complicadas para desarrollar un juego combinado. Era difícil dominar el balón”, apuntó. También agregó que “Ecuador defendió muy bien y no era fácil encontrar espacios entre líneas”.

Ancelotti hizo hincapié en que el próximo desafío será diferente. Brasil enfrentará a Paraguay el martes en São Paulo, y una victoria podría acercar al equipo a la clasificación anticipada al Mundial.

“Contra Paraguay va a ser distinto, vamos a tener más posibilidades de controlar el juego. Debemos tener más ritmo e intensidad, pero lo vamos a ver en nuestra casa”, prometió.

La ausencia de Raphinha, suspendido por amarillas, también fue mencionada por el estratega como una de las causas de la falta de claridad ofensiva. No obstante, se mostró confiado en el proceso.

Con este resultado, Brasil permanece cuarto en la tabla con 22 puntos, aunque pendiente de lo que pueda hacer Colombia frente a Perú. Ancelotti, con calma y experiencia, dejó claro cuál es el objetivo: “Hay que clasificarse, pelear el Mundial, intentar meter a Brasil donde siempre ha estado: en las primeras colocaciones del fútbol mundial”.



