Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 26 de marzo en México y los principales países
Revisa en tiempo real el tipo de cambio del dólar en estos países y comprueba cómo se comportan los mercados
El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.
El precio del dólar estadounidense este jueves 26 de marzo de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.92 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.
Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.62 y 17.62 MXN respectivamente.
Precio del dólar hoy en México
Ante el peso mexicano, el dólar cotiza a la baja a un precio de 17.92 pesos por dólar y la tendencia se mantiene al alza esta semana.
Precio del dólar hoy en Honduras
En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.51 lempiras por unidad de billete verde.
Precio del dólar hoy en Nicaragua
El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en positivo tras el cierre de mercados. El precio está este jueves en 36.62 córdobas por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en Costa Rica
En Costa Rica, el dólar no experimentó cambios evolución en su cotización de hoy. Luego de mantener la jornada previa a la baja, hoy se promedió a 460.58 colones por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en República Dominicana
El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia al alza y sus valores tras el cierre fueron de 59.34 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.
|MEXICO 17.92 PESOS MEXICANOS
|HONDURAS 26.51 LEMPIRAS
|NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS
|COSTA RICA 460.58 COLONES
|REPÚBLICA DOMINICANA 59.34 PESOS DOMINICANOS
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