Enfermera de Utah fue declarada culpable de asesinar a su amiga para cobrar un seguro de vida

Una enfermera de Utah acusada de inyectarle insulina mortalmente a su amiga luego de hacerle creer que tenía cáncer, en un presunto plan para cobrar una póliza de seguro de vida de 1.5 millones de dólares, fue declarada culpable de homicidio agravado.

Tras 10 horas de deliberación, un jurado emitió el veredicto el 25 de marzo en el caso de Meggan Sundwall, de 48 años, acusada en relación con la muerte de Kacee Lyn Terry, de 38 años, ocurrida en agosto de 2024.

La fiscalía alegó que Sundwall planeó asesinar a Terry para cobrar lo que creía que era una póliza de seguro de vida de 1.5 millones de dólares. Se le acusó de inyectarle insulina a Terry, dejándola inconsciente y causándole la muerte días después.

Las autoridades acudieron al domicilio de Terry el 12 de agosto de 2024, tras recibir un aviso de que estaba inconsciente y con dificultades para respirar.

Sundwall, quien se encontraba en la casa, les dijo a los servicios de emergencia que Terry tenía cáncer terminal y que no quería ser hospitalizada, según informes consultados por People.

Sin embargo, los investigadores determinaron posteriormente que Terry no tenía cáncer ni ninguna enfermedad subyacente grave.

Una autopsia posterior reveló que Terry murió por una sobredosis de prometazina, probablemente insulina y otros medicamentos, según informó People.

Durante años, Terry afirmó falsamente que padecía una enfermedad terminal, llegando incluso a convencer a sus familiares de que tenía cáncer, según reportajes judiciales de East Idaho News y KSL.

Terry también envió mensajes expresando temores sobre su estado, incluyendo uno en el que le decía a Sundwall: “Dime que no me estoy muriendo”, según East Idaho News.

En el juicio, los fiscales argumentaron que Sundwall actuó tras años de discutir posibles formas en que Terry podría morir, declarando ante el jurado que tenía un plan para ir a su casa e inyectarle insulina, según Court TV.

Sundwall creía que se beneficiaría económicamente de la muerte de Terry. Los abogados defensores argumentaron que la muerte fue un suicidio, y explicaron al jurado que Terry había afirmado falsamente durante años que padecía una enfermedad terminal y que había expresado su deseo de morir.

Añadieron que no había pruebas suficientes para demostrar que Sundwall le administró insulina después de que Terry perdiera el conocimiento.

Según East Idaho News, la fiscalía declaró que Terry le dijo a su hermana que creía que Sundwall intentaba matarla antes de mudarse de la casa de Sundwall a la de sus abuelos.

Ambas partes coincidieron en que Terry había engañado a quienes la rodeaban sobre su estado de salud. La fiscalía afirmó que las mentiras eran un grito de auxilio, mientras que la defensa argumentó que demostraban un patrón de manipulación, según los medios.

La fiscalía presentó miles de mensajes de texto entre Sundwall y Terry, incluyendo mensajes que mostraban a Sundwall animando a su amiga a morir y ofreciéndole ayuda para hacerlo.

En sus declaraciones iniciales, los fiscales citaron mensajes que, según afirmaron, Sundwall envió a Terry, incluyendo frases como: “Ya no te queda nada aquí” y “Tienes que dejarlo ir, es hora”, informó KSL.

Los fiscales también hicieron referencia a un mensaje que, según indicaron, reflejaba el estrés financiero de Sundwall, y le dijeron al jurado que ella escribió: “Si tu muerte me sacara de este lío y esta oscuridad en la que estoy, la aceptaría”.

En otro mensaje, Sundwall supuestamente preguntó antes de llegar a la casa de Terry: “¿Quieres tomar prometazina cuando llegue para que estés dormida cuando esto suceda?”.

El jurado escuchó que Terry fue encontrada inconsciente o en coma en su habitación, mientras Sundwall permanecía cerca, después de lo que los fiscales describieron como horas de monitoreo de su estado de salud.

Un monitor de glucosa mostró que el nivel de azúcar en la sangre de Terry disminuyó durante horas mientras se realizaban controles repetidos, dijeron los fiscales en el tribunal.

Los abogados defensores argumentaron que Terry le había estado “suplicando” ayuda a Sundwall y sugirieron que tenía los medios y la intención de quitarse la vida.

Sundwall se enfrenta ahora a una posible condena de 15 años de prisión, y la sentencia está programada para el 4 de mayo, según consta en los registros en línea.

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