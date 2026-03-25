Hispano acusado de matar a su pareja en Washington tras semanas de presunta violencia

Un hombre de Washington enfrenta un cargo de homicidio en segundo grado tras la muerte de su pareja, cuyos restos fueron encontrados en el río Skagit.

El acusado, Juan Manuel Delgado Jr., de 42 años, fue imputado por la muerte de Krista Joy Hunt, de 37, según la Oficina del Sheriff del Condado de Skagit.

Desaparición y hallazgo de restos

Hunt fue reportada como desaparecida el 1 de febrero, tras ser vista por última vez días antes en la localidad de Concrete.

La búsqueda dio un giro el 12 de marzo, cuando agentes localizaron restos humanos en el río Skagit, que posteriormente fueron identificados como pertenecientes a la víctima.

Aunque la causa exacta de la muerte aún no ha sido determinada oficialmente, el forense ha documentado lesiones graves, incluyendo fracturas en el cuello, la mandíbula y las costillas.

La madre de la víctima aseguró que su hija sufrió episodios reiterados de violencia en las semanas previas a su desaparición, en declaraciones a la cadena KING-TV, con sede en Seattle.

Entre las acusaciones, afirmó que el sospechoso la golpeaba de forma sistemática e incluso habría programado un temporizador para agredirla cada 15 minutos. Estas afirmaciones no han sido confirmadas por las autoridades.

Evidencia y antecedentes del acusado

Investigadores señalaron que Delgado mantenía una relación con Hunt y que ya se encontraba detenido por otros cargos, incluyendo posesión ilegal de armas y conducir bajo los efectos del alcohol.

Además, se hallaron posibles evidencias en su vehículo, como cabello y sangre que podrían estar vinculados a la víctima.

Según los reportes, Hunt fue vista por última vez alrededor del 25 de enero, cuando ambos se quedaron sin gasolina y ella se alejó caminando.

Posteriormente, Delgado habría dado versiones contradictorias sobre su paradero, incluso sugiriendo a conocidos que pudo haber sido atropellada.

Días después de la desaparición, el acusado sobrevivió a un disparo autoinfligido en un bar y expresó que “extrañaba” a la víctima.

El acusado permanece bajo custodia con una fianza fijada en un millón de dólares mientras continúa la investigación.

La familia de Hunt, devastada, ha destacado su independencia y lamenta profundamente la pérdida, mientras enfrenta ahora los gastos funerarios y el impacto emocional de la tragedia.

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