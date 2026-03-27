Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 27 de marzo en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este viernes 27 de marzo de 2026 cerró con un valor de intercambio de 18.11 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 17.75 y 17.75 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en verde a un valor de 18.11 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.51 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en negativo tras el cierre de mercados. Su precio está este viernes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no tuvo cambios evolución en su cotización de hoy. Tras mantener el día previo al alza, hoy se promedió a 461.95 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia a la baja y sus valores tras el cierre fueron de 59.52 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.11 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.51 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 461.95 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 59.52 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Si quieres enviar dinero desde EE.UU, te sugerimos contrastar el precio primero: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Identifica el país al que destinas el dinero, introduce el monto a enviar y calcula los costos.