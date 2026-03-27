Pronóstico del clima en Dallas para este viernes 27 de marzo

Este viernes 27 de marzo se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 73 grados Fahrenheit (23ºC). La probabilidad de lluvia será del 49% y habrá más nubes que claros. Además, se estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 13.67 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 54 grados Fahrenheit (12ºC), con una probabilidad de precipitación del 60%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 13.67 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:22 h y el crepúsculo será a las 19:44 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se esperan más nubes que claros con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 54 y los 64 grados Fahrenheit (12 y 18ºC). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 11% por la mañana, 2% por la tarde y 11% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura otros tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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