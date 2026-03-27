San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este viernes 27 de marzo

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este viernes 27 de marzo. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio tendremos nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 88 grados Fahrenheit (31ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 57 grados Fahrenheit (14ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 9.32 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 13%.

La presión atmosférica media será de 1017.3 hPa, una medición que irá en aumento. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:30 h y el atardecer será a las 19:49 h, lo que significa un total de 12 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 2%. La temporada de lluvias en San Antonio inicia de mayo a octubre, con la mayor precipitación que ocurre en septiembre.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá más nubes que claros. Las temperaturas variarán entre los 61 y los 75 grados Fahrenheit (16 y 24 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad popular por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Río cuenta con un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

En verano, la temperatura puede llegar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y no salir a la calle durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y agradables, con una media de unos 50° F.

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