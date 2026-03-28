Migraña hormonal femenina: infradiagnosticada y afecta a miles de mujeres en el mundo

La reciente encuesta “Migraña en la mujer. El patrón hormonal invisible” de la Alianza Europea contra la Migraña y el Dolor de Cabeza (EMHA) ha revelado que un 66% de las mujeres presenta un patrón entre la migraña y su ciclo menstrual. Sin embargo, los factores hormonales en esta enfermedad siguen siendo subestimados y mal tratados en el sistema de salud.

El estudio muestra que el 90% de las mujeres experimentan dolores de cabeza más intensos durante la menstruación, pero un 68% no ha recibido tratamientos individualizados. En España, un 24% no ha consultado a un médico sobre su migraña, y un 70% recurre a la automedicación.

Elena Ruiz de la Torre, directora ejecutiva de la EMHA, señala que esta subestimación agrava la invisibilidad de la migraña, mientras que Patricia Pozo-Rosich, neuroóloga, destaca la necesidad de protocolos de tratamiento específicos y de un mayor compromiso político para abordar el impacto de la migraña en las mujeres, recoge EFE Salud.

Reconocimiento y acción

La EMHA solicita el reconocimiento formal de la migraña como un problema de salud que afecta desproporcionadamente a las mujeres, instando a su inclusión en la Estrategia Europea de Salud Neurológica 2025.

La alianza destaca la importancia de acciones inmediatas: «Reconocer, diagnosticar, tratar».

Síntomas de la migraña relacionados con el ciclo menstrual

Los síntomas de la migraña relacionada con el ciclo menstrual son los mismos de una migraña común, pero suelen ser más intensos, más prolongados y tienden a repetirse en los mismos días del ciclo (sobre todo desde 2 días antes hasta los 3 primeros días de la menstruación).

Síntomas principales

Dolor de cabeza pulsátil , a menudo en un solo lado (hemicránea), que empeora con el esfuerzo físico o al moverse.

, a menudo en un solo lado (hemicránea), que empeora con el esfuerzo físico o al moverse. Mayor duración de los ataques (a veces más de 24–48 horas) y crisis percibidas como más incapacitantes que las migrañas en otros momentos del ciclo.

Náuseas y, en algunos casos, vómitos que acompañan al dolor.

Síntomas sensoriales y de entorno

Sensibilidad a la luz (fotofobia) y al ruido (fonofobia), que hace que molesten mucho los ambientes luminosos o ruidosos.

Malestar al tocarse la cabeza (por ejemplo, al peinarse) o sensación de peso en la cabeza y el cuello.

En algunas personas, alteraciones visuales típicas de migraña con aura (destellos, líneas zigzagueantes, “manchas” en la visión), aunque muchas migrañas menstruales cursan sin aura.

Relación específica con el ciclo

Inicio repetido de los ataques siempre en la misma ventana del ciclo: desde 2 días antes hasta alrededor del tercer día de sangrado menstrual.

Empeoramiento o aparición de migrañas al suspender anticonceptivos hormonales o en fases de caída brusca de estrógenos (fase lútea tardía, justo antes de la regla).

Cómo distinguirlas de otros dolores de cabeza

Se repiten cíclicamente en los mismos días del período y se asocian a síntomas típicos de migraña (pulsátil, náuseas, fotofobia/fonofobia), a diferencia del dolor tensional, que suele ser opresivo y más leve.

En muchas mujeres, alrededor del 60–70% de las migrañas se relacionan con el ciclo menstrual y con las variaciones hormonales, lo que ayuda a identificarlas como migraña menstrual o migraña relacionada con la menstruación.

Si notas este patrón, es útil llevar un registro de días del ciclo, dolor y síntomas para comentarlo con un neurólogo o ginecólogo, porque existen estrategias preventivas específicas en los días de mayor riesgo.

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