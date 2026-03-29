“Doble vida”: Acusan a exagente de la policía de Detroit de secuestrar y agredir sexualmente a mujeres durante años

Las autoridades del estado de Michigan anunciaron cargos contra el exagente de la policía de Detroit identificado como Benjamin Wagner, de 68 años, quien presuntamente actuó como agresor sexual en serie durante varios años.

El exagente enfrenta 14 cargos, incluidos ocho por agresión sexual en primer grado y cinco por secuestro, relacionados con ataques contra cinco mujeres y jóvenes entre 1999 y 2003, reseñó FOX 2 Detroit.

Las víctimas tenían entre 15 y 23 años al momento de los hechos.

“Una doble vida”, según la fiscalía

La fiscal del condado de Wayne, Kym Worthy, calificó el caso como especialmente grave.

“Lo lamentable de este caso es que la persona a la que acusamos hoy ha llevado una doble vida como agente de la ley y violador en serie”, afirmó.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en el noroeste de Detroit, principalmente durante la madrugada.

Wagner presuntamente abordaba a sus víctimas por la espalda, las amenazaba con un arma de fuego y las obligaba a trasladarse a lugares aislados, donde cometía las agresiones sexuales.

Las autoridades indicaron que los ataques se registraron a pocos kilómetros de su residencia.

Carrera policial y arresto

Wagner trabajó en el Departamento de Policía de Detroit desde 1989 hasta su retiro en 2017, participando en unidades de investigaciones criminales y servicios tácticos.

Fue arrestado recientemente en Greenville, donde residía tras su jubilación, y accedió a ser extraditado para enfrentar los cargos en Michigan.

Las cinco víctimas denunciaron los ataques en su momento, y se recolectaron pruebas forenses mediante kits de agresión sexual.

Las autoridades no descartan que existan más víctimas y han pedido a cualquier persona afectada que se comunique con la policía de Detroit.

Los fiscales indicaron que Wagner no enfrentará cargos relacionados con armas debido a que el plazo de prescripción para esos delitos en Michigan es de seis años.

Asimismo, no se ha confirmado si el acusado tuvo contacto con las víctimas mientras estaba en servicio ni si fue investigado previamente durante su carrera policial.

Sigue leyendo: