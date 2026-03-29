Hallan cadáver en búsqueda de tripulante de American Airlines desaparecido en Medellín

Las autoridades de Colombia informaron el hallazgo de un cuerpo en una zona rural entre Jericó y Puente Iglesias, que podría corresponder a Eric Fernando Gutiérrez Molina, de 32 años, un tripulante de cabina de American Airlines que se encontraba desaparecido.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que existe una “altísima probabilidad” de que se trate del tripulante desaparecido y confirmó que la noticia ya fue comunicada a su familia.

Desaparición durante una escala

Gutiérrez Molina desapareció el sábado por la noche mientras se encontraba en una escala laboral. Según la investigación, salió a un sector de ocio nocturno en el barrio El Poblado junto a compañeros.

Allí, el grupo conoció a dos hombres que les propusieron continuar la noche en otro lugar. El tripulante y una compañera, identificada como Andrea, aceptaron la invitación.

Horas después, la mujer fue encontrada desorientada y trasladada a un hospital.

Las autoridades indicaron que los sospechosos ya han sido identificados y que tienen antecedentes de delitos cometidos mediante el uso de escopolamina, también llamada “aliento del diablo”.

Esta sustancia, utilizada médicamente para prevenir náuseas, puede provocar en dosis altas pérdida de conciencia, somnolencia extrema y amnesia, lo que la convierte en una herramienta utilizada por delincuentes para incapacitar a sus víctimas.

Droga usada en delitos en Colombia

En ciudades como Bogotá y Medellín, el uso de escopolamina ha sido reportado en robos, agresiones sexuales y secuestros, especialmente en bares y discotecas.

La droga suele ser mezclada en bebidas sin que la víctima lo perciba, ya que es inodora e insípida.

Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre las personas que estuvieron con Gutiérrez Molina esa noche, pero aseguran que la investigación está avanzada y que existen pistas claras sobre los responsables.

El alcalde reiteró que se hará justicia en el caso.

El padre del tripulante viajó a Medellín para participar en la búsqueda, mientras que su pareja expresó preocupación desde el momento en que dejó de responder mensajes.

Las autoridades indicaron que la familia está recibiendo apoyo psicológico y legal en medio de la tragedia.

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