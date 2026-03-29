Horóscopo de hoy para Libra del 29 marzo de 2026

Estarás rodeado de seres generosos que contagian vitalidad y pasión por la vida. Al participar en actividades grupales, experimentarás cómo se enciende una chispa interior y descubrirás aspectos esenciales de tu personalidad. La interacción te permitirá brillar y destacarte.

Horóscopo de amor para Libra Acepta a los demás por lo que son, no trates de cambiarlos o te quejes cuando cometen errores o cuando tienen una opinión diferente. Perder el control no es genial y después te puedes arrepentir de las cosas que dijiste. Si esta es la forma en la que te sientes, irritable y difícil, los demás quieren que regrese la calma.

Horóscopo de dinero para Libra En cuestiones de negocios, nada está saliendo como tú quieres. Las personas tratarán de sacar ventaja de tí en las negociaciones importantes, los contactos y tratarán de venderte productos malos. Estas naturalmente irritado, pero esto no resolverá el problema. Deja las inversiones mayores para después cuando las circunstancias sean más prometedoras.