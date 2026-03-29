Sophie Turner sufre una lesión leve en el set y la serie “Tomb Raider” suspende el rodaje

La nueva producción de “Tomb Raider” suspendió el rodaje temporalmente, después de que Sophie Turner sufriera una lesión leve en el set de grabación.

Según informó Entertainment Weekly, el incidente ocurrió recientemente y esto llevó a detener momentáneamente las filmaciones como medida preventiva. La actriz, quien da vida al icónico personaje de Lara Croft, se encuentra en proceso de recuperación.

A través de un comunicado, citado por el mismo medio, Amazon MGM Studios explicó: “Sophie Turner sufrió recientemente una lesión leve. Como medida de precaución, la producción se interrumpió brevemente para que pueda recuperarse. Esperamos reanudar la producción lo antes posible“. Hasta ahora, no se han revelado detalles específicos sobre la naturaleza de la lesión.

Sobre el rodaje

El rodaje de esta nueva adaptación del popular videojuego comenzó a principios de este año, y ya se habían difundido las primeras imágenes de Turner caracterizada como Lara Croft. Asimismo, a inicios de mes circularon nuevas fotografías desde el set en Inglaterra, donde se le veía participando en una exigente escena de acción, lo que evidencia el nivel físico que exige la producción.

Además de Turner, el elenco incluye figuras destacadas como Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Celia Imrie y Sasha Luss, entre otros.

La serie está liderada creativamente por Phoebe Waller-Bridge, conocida por su icónico trabajo en “Fleabag”, y quien se desempeña como creadora, guionista, productora ejecutiva y co-showrunner. Comparte estas funciones con Chad Hodge.

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