Sophie Turner confiesa que no puede ver nada relacionado con ‘Game of Thrones’

Sophie Turner, la actriz que dio vida a Sansa Stark en la aclamada serie Game of Thrones de HBO, reveló que mantiene una distancia emocional del universo que la hizo famosa.

En una reciente promoción de su nueva serie ‘Steal’, Turner confesó que no podrá ver la próxima serie derivada, ‘A Knight of the Seven Kingdoms’.

La explicación que ofreció al periodista James B. Street es sorprendente: “Para ser sincera, no creo que pueda ver nada de Game of Thrones“, admitió. “Ni siquiera puedo oír la sintonía. Me da una ansiedad terrible“.

Este sentimiento es particularmente llamativo dado que la actriz asegura haber “pasado genial” durante su tiempo en el programa. Sin embargo, reconoce que no está segura del origen de esta fuerte reacción, la cual le impide consumir cualquier contenido vinculado a la franquicia.

Expresó su apoyo al nuevo proyecto de HBO

A pesar de su decisión personal de no ver la nueva serie, Turner expresó su apoyo hacia el proyecto y sus protagonistas. “Estoy muy emocionada por los actores que participarán en ella y creo que probablemente será increíble, porque es ese universo”, declaró. “Así que buena suerte a todos los involucrados”.

Sus declaraciones subrayan el impacto profundo y a veces complejo que una producción de tal magnitud puede tener en sus intérpretes, incluso años después de haber concluido.

Mientras los fans anticipan el nuevo capítulo de la saga, una de sus figuras centrales prefiere animar desde la distancia, alejándose de la pantalla para evitar la inesperada ansiedad que le provoca el recuerdo de Poniente.

