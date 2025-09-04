Sophie Turner es confirmada como Lara Croft y la filmación inicia en 2026

La esperada serie de acción de ‘Tomb Raider’ para Amazon Prime Video ya tiene fecha oficial para el inicio de su producción: el 19 de enero de 2026.

El proyecto, que adapta la legendaria saga de videojuegos, confirma además el rumor que circulaba desde el año pasado: la actriz Sophie Turner (‘Game of Thrones’, ‘X-Men: Apocalypse’) será la encargada de dar vida a la intrépida arqueóloga Lara Croft.

El anuncio oficial por parte de Amazon MGM Studios pone fin a la especulación y confirma el fichaje estelar.

La serie, que recibió la luz verde definitiva en mayo de 2024, había sido anunciada por primera vez en la plataforma en enero de 2023. La participación de Turner se hizo pública por primera vez en noviembre de 2024.

Sophie Turner se convierte así en la última actriz en tomar el testigo de un personaje icónico, siguiendo los pasos de Angelina Jolie, quien la interpretó en dos películas, y de Alicia Vikander, que protagonizó el reinicio cinematográfico en 2018.

“Estoy encantada de interpretar a Lara Croft. Es un personaje icónico, que significa muchísimo para tanta gente, y estoy dando todo lo que tengo". Son unas zapatillas enormes que llenar, siguiendo los pasos de Angelina y Alicia con sus impresionantes actuaciones, pero con Phoebe al mando, nosotras (y Lara) estamos en muy buenas manos. ¡Tengo muchas ganas de que vean lo que tenemos preparado!”. Sophie Turner – Actriz

El equipo creativo

La mente detrás de la adaptación es la aclamada creadora y actriz Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve), quien se encargará de la creación, guion y producción ejecutiva.

Para esta ambiciosa empresa, se le unirá Chad Hodge (‘Wayward Pines’) como co-showrunner y productor ejecutivo. La dirección y producción ejecutiva estarán a cargo de Jonathan van Tulleken (Shōgun), completando un equipo de lujo.

Waller-Bridge expresó su emoción en un comunicado: “Estoy muy emocionada de anunciar a la formidable Sophie Turner como nuestra Lara junto a este fenomenal equipo creativo“.

Continuó: “No es frecuente que puedas hacer una serie de esta magnitud con un personaje con el que creciste enamorado. Todos a bordo sienten una pasión increíble por Lara y son tan extravagantes, valientes y divertidísimos como ella. ¡Saquen sus artefactos!… ¡Croft viene!”.

La producción ejecutiva corre a cargo de un consorcio que incluye a Crystal Dynamics (desarrolladores del videojuego), Wells Street Productions (de Waller-Bridge y Jenny Robins), Story Kitchen, Legendary Television, y los propios Hodge y van Tulleken.

Vernon Sanders, director de televisión global de Prime Video y Amazon MGM Studios, destacó la importancia del personaje: “Lara Croft es uno de los personajes de videojuegos más reconocibles e icónicos de todos los tiempos. Estamos encantados de que la talentosísima Sophie Turner dé vida a este personaje, definido por su valentía, fuerza y determinación inquebrantable. Liderada por la brillante Phoebe Waller-Bridge, esta serie honrará el entrañable legado de ‘Tomb Raider’ y ofrecerá nuevas aventuras a los fans de todo el mundo“.

El desarrollo de la serie es el resultado de un acuerdo entre Crystal Dynamics y Amazon MGM Studios, canalizado a través de Story Kitchen, que tiene un acuerdo de primera opción con el estudio para expandir el universo de Tomb Raider tanto en series como en películas.

