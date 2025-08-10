La contundente respuesta de Sophie Turner a las críticas por salir con sus amigos

Sophie Turner está de vuelta, y no ha perdido el tiempo en responder a sus críticos. La actriz de 29 años, conocida por su papel en ‘Game of Thrones’,usó sus redes sociales para defender su derecho a divertirse con amigos.

Todo comenzó cuando Sophie publicó un carrusel de fotos y videos de una noche inolvidable en un concierto de Oasis. Aunque muchos de sus seguidores celebraron su felicidad, algunos no tardaron en dejar comentarios negativos, recordándole que es madre de dos hijas pequeñas, Willa y Delphine, de 4 y 2 años, fruto de su matrimonio con el cantante Joe Jonas.

“lmfao, creo que ha olvidado que tiene dos hijas“, fue uno de los comentarios que llamó su atención y al que decidió responder de manera contundente.

“Ah, lo siento mucho, a veces olvido que algunas personas no pueden pensar por sí mismas”, escribió Sophie. “Entonces… Entiendan esto… Existe esta locura llamada custodia compartida. Tal vez, solo tal vez, estaban con su padre ese día”.

Su respuesta, directa y sin filtros, no solo sirvió para silenciar a los haters, sino que también puso de manifiesto una realidad común en las familias divorciadas. Desde que Sophie y Joe finalizaron su divorcio hace casi un año, ambos comparten la custodia de sus hijas, lo que significa que el tiempo que pasan con cada padre está planeado y acordado.

De hecho, a principios de este verano, Joe Jonas también tuvo palabras de elogio para Sophie en un podcast, demostrando que, a pesar del final de su relación, ambos mantienen un respeto mutuo y priorizan el bienestar de sus hijas.

Así, Sophie Turner nos recuerda que ser madre no es sinónimo de sacrificar la vida social, y que el tiempo que una persona dedica a su bienestar personal no anula su amor por sus hijos.

