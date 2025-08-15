Sophie Turner confiesa que besar a Kit Harington en ‘The Deadful’ fue incómodo

La icónica pareja de hermanos Sansa Stark y Jon Snow de ‘Game of Thrones’ está a punto de vivir una dinámica muy diferente en la pantalla grande. Sophie Turner reveló que besar a su excompañero de reparto, Kit Harington, en su nueva película de terror gótico, ‘The Dreadful’, fue una experiencia… francamente desagradable.

Durante su aparición en ‘Late Night With Seth Meyers’, Turner confesó que, aunque ella misma recomendó a Harington para el papel protagónico masculino, no estaba del todo preparada para las escenas románticas que les esperaban.

“Le envié el guion a Kit, y él me dijo: ‘Sí, me encantaría, pero esto va a ser muy raro, Soph'”, relató la actriz entre risas.

“Yo le pregunté: ‘¿De qué está hablando?’. Luego lo leí y decía: ‘Beso, beso, sexo, beso, sexo…’. ¡Y pensé: ‘¡Dios mío, es mi hermano!'”.

A pesar del shock inicial, ambos reconocieron que el guion era demasiado bueno como para rechazarlo. Pero eso no evitó que la experiencia fuera… peculiar.

Turner no tuvo reparos en describir lo incómodo que fue grabar las escenas de amor con quien durante años interpretó a su hermano en Game of Thrones:

“Lo olvidamos todo, llegamos al set, y era la primera escena del beso… y los dos tuvimos arcadas. Fue horrible, de verdad. Lo peor”, admitió entre risas.

¿De qué trata ‘The Dreadful’?

Ambientada en el siglo XV, la película sigue a Anne (Turner) y su misteriosa suegra Morwen, quienes viven al margen de la sociedad. La llegada de un hombre del pasado de Anne desencadena una serie de eventos oscuros que cambiarán su vida para siempre.

Además de Turner y Harington, el filme cuenta con un elenco estelar que incluye a Marcia Gay Harden (Mystic River), Laurence O’Fuarain (The Witcher) y Jonathan Howard (Thor: The Dark World).

Aunque aún no hay fecha de estreno, una cosa es segura: los fans de ‘Game of Thrones’ no podrán evitar ver a los “hermanos Stark” de una manera completamente nueva… y probablemente se reirán imaginando sus reacciones detrás de cámaras.

