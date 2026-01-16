Revelan el primer vistazo de Sophie Turner como Lara Croft para la serie de “Tomb Raider”
Prime Video dio a conocer el primer vistazo oficial de la nueva adaptación live-action de la reconocida franquicia
Tremendo revuelo se generó entre los fanáticos de la franquicia “Tomb Raider”, pues Prime Video confirmó el inicio de la fase de producción de la serie live-action basada en esta saga de videojuegos y, además, dio a conocer el primer vistazo oficial de Sophie Turner como ‘Lara Croft’.
Fue por medio de diversas plataformas digitales que el gigante del entretenimiento presentó a la estrella de historias como “Game of Thrones” y “Do Revenge” enfundada en la característica vestimenta del personaje.
Este consistió en shorts, camiseta sin mangas, mochila de cuero, gafas rojas y un arma sujeta al muslo, una imagen que remite directamente a la iconografía histórica de Lara Croft y que Sophie Turner ahora porta como protagonista de la serie live-action.
“Saquen sus artefactos. Lara viene de camino… #TombRaider #WardrobeTest“, se lee como descripción de la imagen que a solo unas horas de salir a la luz desató furor entre los fanáticos más fieles de esta historia.
Esta adaptación de “Tomb Raider” forma parte de un acuerdo estratégico entre Crystal Dynamics y Amazon MGM Studios. Además de Turner, cuenta con la participación de estrellas como Sigourney Weaver, Jason Isaacs y Celia Imrie.
Asimismo, se suman: Martin Bobb-Semple como Zip, el histórico aliado tecnológico de Lara; Bill Paterson como Winston, el mayordomo de la familia Croft; Jack Bannon como Gerry, el piloto personal de la protagonista.
Es así como Sophie Turner se suma a un grupo selecto de actrices que han tenido la labor de encarnar a la arqueóloga aventurera en el cine. Tal fue el caso de Angelina Jolie, en 2001, y Alicia Vikander, en 2018.
Seguir leyendo:
• Sophie Turner es confirmada como Lara Croft y la filmación inicia en 2026
• Sophie Turner confiesa que besar a Kit Harington en ‘The Deadful’ fue incómodo
• Sophie Turner tuvo una cita secreta con Chris Martin