Sophie Turner tuvo una cita secreta con Chris Martin

Sophie Turner y Chris Martin tuvieron una cita secreta en Londres, según reportes recientes que han generado gran expectativa sobre un posible nuevo romance entre la actriz de Game of Thrones y el vocalista de Coldplay.

De acuerdo con el Daily Mail, la cita ocurrió apenas una semana después de que Turner pusiera fin a su relación con Peregrine “Perry” Pearson, mientras Martin atravesaba su propia separación de la actriz Dakota Johnson.

Fuentes cercanas indicaron al medio británico que la pareja fue vista saliendo de un club nocturno en el oeste de Londres, tomados de la mano, y también cenando juntos en un restaurante discreto, lo que avivó las especulaciones sobre la naturaleza romántica del encuentro.

El encuentro, destacado por el Daily Mail, ocurrió en medio de las presentaciones de Coldplay en Londres como parte de su gira Music of the Spheres.

Hasta el momento, ambos artistas no han emitido declaraciones respecto a estos rumores, pero los fanáticos no han tardado en comentar y buscar pistas sobre esta posible relación.

Este acercamiento marca un nuevo capítulo para Turner, quien finalizó su matrimonio con Joe Jonas en 2024 y recientemente terminó su intermitente vínculo con Pearson, un aristócrata británico.

Por su parte, Chris Martin, de 48 años, también se encuentra en un momento de transición tras su separación de Johnson.

Esta noticia no solo pone a Sophie Turner y Chris Martin bajo los reflectores nuevamente, sino que también alimenta las especulaciones sobre cómo manejarán su relación en el ojo público, dada la intensidad mediática que rodea a ambos tras sus recientes rupturas sentimentales.

Seguir leyendo:

· Sophie Turner es confirmada como Lara Croft y la filmación inicia en 2026

· Dakota Johnson y Chris Martin se separan tras casi ocho años juntos, según People

· Sophie Turner causó polémica al hablar sobre cómo es la vida siendo mamá soltera