Acusan a madre en Florida de asesinar a su hijo de 5 años y arrojar su cuerpo al mar

Una mujer de Florida fue acusada de asesinato en primer grado tras la muerte de su hijo de 5 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una bolsa en una bahía. Las autoridades sostienen que el menor murió por desnutrición severa.

Jalynda Smith, de 36 años, fue formalmente acusada en el condado de Escambia por la muerte de su hijo, Ja’Kaiden Smith, de 5 años. El menor, quien era autista y no verbal, fue reportado desaparecido antes de que su cuerpo fuera encontrado.

Hallazgo en la bahía

El cadáver del niño fue localizado el 6 de febrero en Perdido Bay, dentro de una bolsa de basura negra con mantas y toallas.

Un transeúnte alertó a las autoridades tras observar el objeto flotando cerca de la orilla.

De acuerdo con la autopsia, el menor presentaba un estado severo de desnutrición y deshidratación.

Pesaba apenas 20 libras, muy por debajo de lo esperado para su edad, y su cuerpo mostraba signos visibles de extrema delgadez, con las costillas marcadas y ausencia de masa muscular.

Sospechas de encubrimiento

Los fiscales sostienen que la madre envolvió el cuerpo del niño y lo arrojó al agua para ocultar el crimen.

Además, tras su desaparición, envió mensajes a familiares pidiendo que no alertaran a la policía y solicitando comunicarse a través de aplicaciones seguras.

La investigación comenzó luego de que la madre de la acusada reportara su desaparición.

Posteriormente, Smith fue localizada por las autoridades y detenida. Al momento de su arresto, solicitó un abogado de inmediato.

Actualmente permanece recluida sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Escambia.

Documentos judiciales revelan que Smith ya había sido arrestada en 2022 por negligencia infantil.

Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 19 de mayo.

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