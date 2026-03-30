Amenaza de bomba en vuelo de Frontier desata amplio operativo en aeropuerto de Atlanta

Un vuelo de Frontier Airlines fue trasladado a una pista aislada en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta luego de que un pasajero hiciera una amenaza de bomba.

El incidente ocurrió el domingo, cuando el vuelo 2539, procedente de Columbus, ya había aterrizado y se dirigía hacia la puerta de embarque, reseñó Fox News.

Evacuación y respuesta policial

Como medida de precaución, las autoridades coordinaron el traslado del avión a un área remota, donde intervinieron fuerzas del orden.

Los pasajeros fueron evacuados mediante escaleras y trasladados en autobuses hasta la terminal del aeropuerto.

Tras la inspección correspondiente, las autoridades determinaron que la amenaza no era creíble y que no existía riesgo para los pasajeros ni la tripulación.

Investigación federal en curso

El FBI asumió la investigación del caso, en colaboración con la policía de Atlanta.

Las autoridades informaron que están realizando entrevistas para esclarecer lo ocurrido y determinar si se presentarán cargos federales.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el pasajero responsable fue detenido.

El FBI aseguró que no existe ninguna amenaza activa relacionada con el incidente, mientras continúan las indagaciones.

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