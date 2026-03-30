Una mujer muere tras ser arrollada por su propia lancha en Miami

Una mujer identificada como Claudia Orellanes, de 33 años, murió tras un accidente en una embarcación en Biscayne Bay, en la ciudad de Miami, Florida.

El incidente ocurrió el sábado cuando Orellanes y Neil Schwabe, de 54 años, navegaban en una lancha de 27 pies y perdieron el control, de acuerdo con NBC News.

Embarcación giró sin control

Según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, ambos fueron expulsados al agua, mientras la embarcación continuó girando sin operador.

La lancha terminó regresando y golpeándolos en el agua, en un hecho captado en video.

Schwabe fue localizado rápidamente y trasladado en helicóptero a un hospital con heridas.

Sin embargo, equipos de rescate no lograron ubicar de inmediato a Orellanes, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda con buzos.

Su cuerpo fue encontrado posteriormente sin vida.

Las autoridades investigan las causas del accidente y han reiterado la importancia de seguir medidas de seguridad, como el uso de chalecos salvavidas y planes de navegación.

Segunda tragedia en una semana

El accidente ocurre pocos días después de otro hecho fatal en la misma zona, donde murió Davide Veglia, empresario de 55 años.

Veglia se encontraba con su hijo en una embarcación inflable cuando fueron embestidos por otra lancha que huyó del lugar.

Testigos y trabajadores locales han señalado que la bahía suele estar altamente congestionada, especialmente los fines de semana.

Las autoridades continúan investigando ambos casos mientras crece la preocupación por la seguridad en esta popular zona marítima de Miami.

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