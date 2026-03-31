Condenan a hombre de Pensilvania por torturar, inyectar fentanilo y arrojar a su víctima desde un puente

Un tribunal en Pensilvania condenó a Steven Gaddis, de 28 años, a una pena de entre 43 y 100 años de prisión por su papel en el asesinato de Matthew Whisman, de 25 años.

De acuerdo con la fiscalía del condado de Lancaster, el crimen habría sido motivado por sospechas de que la víctima estaba colaborando con las autoridades en una investigación por un tiroteo ocurrido en enero de 2024 en Maryland, reseñó el portal local WHTM.

Golpiza, amenazas y una “última cena”

Los hechos ocurrieron el 3 de abril de 2024 en una vivienda de East Drumore Township, donde Whisman acudió sin saber lo que le esperaba.

Según documentos judiciales, Gaddis revisó el teléfono de la víctima y encontró mensajes que sugerían su cooperación con la policía. Poco después, junto a otros dos implicados —identificados como Jeremy Absher y Alexander Whisman—, lo llevó a un baño donde lo golpearon brutalmente.

Posteriormente, lo obligaron a ducharse para limpiar las evidencias de la agresión.

Más tarde, en el sótano de la vivienda, mientras la víctima comía, Gaddis le habría lanzado una inquietante frase: “¿Cómo te sentirías si esta fuera tu última cena?”.

Inyección letal y cuerpo arrojado desde un puente

Tras la agresión, los atacantes forzaron a Whisman a subir a un vehículo, donde le inyectaron una dosis letal de fentanilo.

Según la fiscalía, la droga provocó su muerte. Posteriormente, Gaddis y uno de sus cómplices arrojaron el cuerpo desde un puente.

Los restos fueron hallados meses después, en agosto, en una zona cercana a una ruta de senderismo en el condado de Cecil, Maryland, tras la denuncia de la madre de la víctima, quien llevaba meses sin saber de su hijo.

Las autoridades lograron avanzar en el caso gracias a testimonios que señalaban directamente a los implicados.

Los tres sospechosos enfrentaron múltiples cargos, incluyendo asesinato, secuestro e intimidación de testigos.

Al momento de ser acusados, Gaddis ya se encontraba en prisión, mientras que uno de los coacusados estaba en un centro juvenil.

De acuerdo con la investigación, los involucrados eran consumidores de drogas, y Gaddis habría estado bajo los efectos de metanfetamina la noche del crimen.

Además, el acusado también se declaró culpable en un caso separado relacionado con disparos contra una vivienda en Pensilvania.

Mientras Gaddis ya recibió sentencia, los procesos judiciales contra sus presuntos cómplices continúan en curso.

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