Nikki Haley pide a Donald Trump continuar con la guerra hasta terminar con el régimen iraní

Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, exhortó al presidente Donald Trump a seguir adelante con la guerra hasta haber terminado con el régimen iraní, pues afirma se encamina hacia la victoria.

La mujer que rivalizó con el magnate neoyorquino en las elecciones presidenciales de 2024 y a quien después él mismo dijo que no tenia cabida en su equipo de trabajo por haber sido desleal, ahora se esmeró en elogiar su plan para acabar la República Islámica.

De hecho, durante una entrevista concedida al canal de televisión CNBC, la republicana que aspiraba a convertirse en la primera mujer en gobernar a Estados Unidos, señaló que a la armada estadounidense le falta muy poco para cumplir con la orden dada por el presidente.

“Ha llegado demasiado lejos como para detenerse ahora. Creo que lo terminarán. Esto no es Venezuela, donde se extrae a Maduro. Aquí, sí, el 75% del trabajo está hecho. Creo que es milagroso lo que han hecho nuestras fuerzas armadas”, enfatizó.

Elogiando su estrategia para atacar a Irán, Nikki Haley parece estar interesada en reconciliarse con Donald Trump. (Crpedito: Erik S. Lesser / EFE)

Bajo el enfoque de Haley, resulta innecesario pretender de pactar el alto al fuego con Irán cuando lo más viable es destruir toda su capacidad militar para evitar sorpresas desagradables a futuro.

“Las decisiones que se han tomado han sido buenas, pero si se va a hacer algo, hay que hacerlo bien y terminarlo para que nunca más tengamos que tratar con el régimen iraní”, externó.

En contraparte, Donald Trump ha adoptado un enfoque menos aguerrido con relación a lo mostrado desde el 28 de febrero, cuando ordenó bombardear varios puntos de Teherán.

Como parte de su estrategia, el republicano de 79 años extendió hasta el lunes 6 de enero un ultimátum señalando que si Irán continúa en pie de guerra optará por destruir su infraestructura energética.

No obstante, dicha premisa también resulta compleja de lograr, pues, desde hace años esa parte la tiene diversificada con cerca de 100 centrales eléctricas de gas natural, con decenas de campos donde aprovecha la energía fotovoltaica y con una planta de energía nuclear.

Destruir todo eso implica más bombardeos estadounidenses y recursos financieros que obligatoriamente debe liberar el Congreso, lo cual impactará todavía más a la economía estadounidense.

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