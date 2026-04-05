Arrestan a pareja por brutal caso de abuso infantil en Carolina del Norte: menor vivía en jaula para perros

Un hombre y una mujer fueron arrestados en el condado de Wake, en Carolina del Norte, tras el hallazgo de seis niños que vivían en condiciones deplorables dentro de una vivienda descrita como extremadamente sucia.

Los detenidos fueron identificados como Lacy Douglas Hocutt Jr., de 34 años, y Rachelleigh Marie Galasso, de 33, quienes enfrentan múltiples cargos, incluyendo abuso y negligencia infantil.

Durante su primera comparecencia ante el tribunal, los fiscales calificaron el caso como uno de los más graves que han visto, destacando el nivel de deterioro físico y emocional de los menores.

Un menor encerrado en una perrera y al borde de la muerte

De acuerdo con documentos judiciales citados por Fox News, uno de los niños, de 13 años, fue encontrado encerrado en una perrera. Las autoridades señalaron que el menor presentaba un peso extremadamente bajo, al punto de que su vida corría peligro.

El fiscal adjunto relató en audiencia que el niño ahora presenta comportamientos traumáticos, repitiendo frases como: “Nunca vas a salir”, lo que sugiere el tipo de abuso psicológico al que habría sido sometido.

Graves problemas de salud y abandono total

Los seis niños, con edades entre uno y quince años, fueron retirados del hogar en febrero. Según la fiscalía, todos presentaban serios problemas de salud.

Varios de ellos necesitarán extracciones dentales debido al deterioro extremo de sus dientes, lo que les impide comer sin dolor. Además, una niña sufría escoliosis sin tratar, condición que, según los documentos, le dejará secuelas permanentes.

Vivían en condiciones insalubres y sin educación

Las autoridades describieron la vivienda como tan sucia que los investigadores tuvieron que utilizar equipo de protección al ingresar.

Asimismo, se reveló que los menores no asistían a la escuela, por lo que ninguno sabía leer ni escribir, evidenciando un abandono total en múltiples aspectos de su desarrollo.

Hocutt y Galasso permanecen detenidos sin derecho a fianza y deberán comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 23 de abril, mientras continúa la investigación del caso.

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