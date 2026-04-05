Congo y EE.UU. firman acuerdo para traslado de deportados de terceros países

El gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) anunció este domingo que recibirá a migrantes deportados desde Estados Unidos en el marco de un nuevo acuerdo dentro del programa de terceros países de la administración Trump. Según el Ministerio de Comunicaciones congoleño, los traslados comenzarán este mes de abril.

El acuerdo ha sido descrito como “temporal” y busca garantizar que cada caso sea revisado individualmente conforme a las leyes locales y a la seguridad nacional. La logística y los costos correrán por cuenta de Estados Unidos, aclaró el ministerio en su comunicado publicado en X.

Control y ubicación de los deportados

Los migrantes serán alojados en infraestructuras situadas en la ciudad-provincia de Kinsasa, donde se asegurará un seguimiento administrativo, de seguridad y humanitario. El gobierno de la RDC aseguró que no habrá traslados automáticos y que tendrá pleno control sobre la admisión, las condiciones de estancia y los posibles retornos.

“Cada situación será objeto de revisión individual de conformidad con las leyes de la República y los requisitos de seguridad nacional”, subrayó el ministerio.

Acuerdos con otros países africanos

Estados Unidos ha firmado pactos similares con al menos siete países africanos, entre ellos Esuatini, Sudán del Sur, Guinea Ecuatorial, Ruanda, Ghana y Uganda. Organizaciones pro derechos humanos han criticado estos acuerdos, señalando que exponen a los migrantes a detención arbitraria, malos tratos y posibles devoluciones forzadas a naciones donde podrían enfrentar persecución.

Un informe de febrero del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU. indicó que la administración Trump gastó 40 millones de dólares en deportar a 300 migrantes a terceros países durante el último año.

Contexto político y militar en la RDC

El pacto entre Washington y Kinsasa coincide con esfuerzos bilaterales para reducir el conflicto en las provincias orientales del Congo entre el Ejército y el Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda. Desde 1998, el este de la RDC enfrenta combates constantes entre milicias rebeldes y fuerzas militares, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU, Monusco.

Reactivación de expulsiones exprés

La reanudación de los vuelos de deportación hacia terceros países se activó tras la autorización de la Corte Suprema en junio pasado, permitiendo a la administración Trump continuar con su política de mano dura contra la inmigración. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha impulsado expulsiones rápidas y firmado acuerdos con varios países para este fin.

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