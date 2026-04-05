Empleada de Walmart en Arkansas muere apuñalada durante su turno: sospechoso dijo que enfrentaba a un “demonio”

Una empleada de Walmart fue asesinada la noche del martes en un violento ataque ocurrido dentro de un Walmart Supercenter en Conway, Arkansas.

La víctima fue identificada como Jordanne Drinkwater, de 32 años, quien fue atacada con un cuchillo mientras cumplía su turno de trabajo.

Agentes del Departamento de Policía de Conway acudieron al lugar alrededor de las 22:58 tras recibir reportes del ataque. Al llegar, encontraron al sospechoso aún armado, de acuerdo con un comunicado de prensa.

Sospechoso enfrentó a la policía

El agresor, identificado como Zeddrick Ross, de 37 años, ignoró repetidas órdenes de soltar el cuchillo y avanzó hacia los agentes.

Ante la amenaza, un oficial disparó sin lograr impactarlo, mientras que otro utilizó una pistola Taser para neutralizarlo. Finalmente, Ross fue detenido y trasladado al Centro de Detención del Condado de Faulkner.

Las autoridades confirmaron que no hubo más personas heridas durante el incidente.

Los investigadores señalaron que Ross no trabajaba en la tienda ni conocía a la víctima, y que no existía ninguna interacción previa entre ambos, por lo que el hecho fue catalogado como un acto de violencia aparentemente aleatorio.

Según documentos judiciales, el sospechoso confesó haber robado previamente el cuchillo y haber acudido al establecimiento con la intención de conseguir otra arma.

“Creía estar matando a un demonio”

De acuerdo con la declaración jurada, Ross aseguró a los investigadores que pensaba estar siendo perseguido por un “demonio”.

El hombre afirmó que, al atacar a Drinkwater, creía que se trataba de esa entidad que lo acosaba. Posteriormente, dijo haberse dado cuenta de que la víctima no coincidía con la persona que pensaba que lo seguía.

Tras el incidente, el agente que efectuó el disparo fue suspendido temporalmente, conforme al protocolo habitual en casos de uso de arma de fuego por parte de la policía.

El historial delictivo de Ross incluye antecedentes por hurto menor en 2020 y obstrucción a operaciones gubernamentales en 2022, por lo que había sido sentenciado a libertad condicional.

Amigos y allegados describieron a Drinkwater, conocida cariñosamente como “Puff”, como una persona excepcional.

Uno de sus conocidos cercanos relató el impacto de la noticia y destacó su carácter solidario y positivo, asegurando que ayudó a otros a mejorar sus vidas y que su pérdida deja un profundo vacío en su comunidad.

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