Asesinó a tres adultos mayores en Detroit y escondió los cuerpos en un sótano ensangrentado

Un hombre de 27 años enfrenta cargos por asesinato en primer grado tras ser vinculado semanas después al brutal homicidio de tres adultos mayores en una vivienda de Detroit, Michigan. Las víctimas fueron atacadas con un martillo y un cuchillo.

El acusado, Lance Clowney II, de 27 años, fue formalmente imputado por el asesinato de tres hombres mayores ocurrido el 17 de febrero en Detroit, Michigan, según la fiscalía del condado de Wayne.

Las víctimas fueron identificadas como Mark Barnett (65), Norman Hamlin (66) y Williams Barrett (72). Los tres fueron atacados dentro de una vivienda ubicada en la cuadra 3100 de Edsel Street.

Golpes con martillo y heridas con arma blanca

Las autoridades sostienen que Clowney golpeó repetidamente a las víctimas con un martillo y un cuchillo, causándoles heridas fatales antes de huir del lugar.

Los cuerpos fueron encontrados al día siguiente en el sótano de la casa, luego de que la esposa de una de las víctimas reportara su desaparición.

Investigadores indicaron que el crimen ocurrió dentro de la vivienda, donde se hallaron evidencias de una escena extremadamente violenta.

El caso dio un giro cuando un cuarto hombre, que también se encontraba en la casa, denunció haber sido atacado por un individuo armado con un martillo.

Ese testimonio permitió a las autoridades vincular a Clowney con los homicidios semanas después.

El sospechoso fue detenido inicialmente por ese ataque y, al momento de su arresto, presuntamente portaba un martillo, un bate de béisbol y varios teléfonos.

Historial criminal y cargos

Clowney cuenta con antecedentes por delitos graves, incluyendo robo a mano armada, “carjacking” y posesión de armas.

Había salido de prisión en enero de 2025 tras cumplir condena por algunos de esos delitos.

Ahora enfrenta cargos por asesinato en primer grado, intento de asesinato y agresión con arma peligrosa. Un juez le negó la libertad bajo fianza al considerarlo una amenaza para la comunidad.

La policía de Detroit señaló que las víctimas fueron “brutalmente atacadas” dentro del domicilio, donde se encontraron rastros de sangre en múltiples áreas.

El acusado deberá comparecer ante el tribunal el próximo 8 de abril en una audiencia de causa probable, seguida de una audiencia preliminar el 15 de abril.

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