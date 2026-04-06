Hombre apuñala a empleado de gimnasio en Pensilvania tras ser expulsado por deuda

Un hombre presuntamente atacó con un cuchillo a un empleado de un gimnasio en Cheltenham Township, Pensilvania, tras una disputa por una deuda.

El sospechoso, Davier Massey, de 28 años, fue arrestado y enfrenta múltiples cargos, incluido intento de asesinato en primer grado, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía del Municipio de Cheltenham.

Regresó al lugar tras ser expulsado

Según la policía, Massey había sido expulsado del gimnasio Planet Fitness un día antes debido a una deuda pendiente.

El jueves regresó al establecimiento en dos ocasiones. Durante la segunda visita, alrededor de las 12:30 p. m., protagonizó una fuerte discusión con un empleado que terminó en violencia.

Las autoridades informaron que el trabajador fue apuñalado varias veces durante el altercado.

El empleado fue trasladado de urgencia a un centro de trauma con heridas potencialmente mortales. Posteriormente, se informó que se encuentra en recuperación.

Detención y cargos

Massey fue detenido a poca distancia del lugar, en el área de Cedarbrook Shopping Plaza.

Enfrenta cargos por intento de asesinato, agresión agravada, poner en peligro imprudentemente a otros, amenazas terroristas, entre otros delitos.

Actualmente permanece detenido sin derecho a fianza en una cárcel del condado de Montgomery y tiene prevista una audiencia preliminar el próximo 16 de abril.

El gimnasio cerró el resto del día tras el incidente, mientras miembros de la comunidad expresaron su preocupación por lo ocurrido.

Usuarios del establecimiento describieron el lugar como un ambiente cercano y familiar, lo que hizo que el ataque resultara aún más impactante.

Por su parte, la empresa reiteró que no tolera ningún tipo de violencia o acoso y aseguró estar colaborando con las autoridades en la investigación.

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