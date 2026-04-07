Cuáles son los mejores estados en EE.UU. para trabajar desde casa en 2026, según WalletHub

A medida que cada vez más estadounidenses optan por buscar trabajos desde casa, ya sea como una segunda entrada de dinero o como empleo principal, según un informe de la empresa de finanzas personales WalletHub, hay algunos estados en Estados Unidos que suelen ser mejores para desarrollar el teletrabajo que otros.

De acuerdo con el análisis, se compararon los 50 estados y el Distrito de Columbia, tomando como factores claves el costo de vida, el costo del internet, la ciberseguridad, además de otros indicadores, para conocer si tener empleos remotos era viable o no en cuanto a comodidad, seguridad y costo.

Para Chip Lupo, analista de WalletHub, “trabajar desde casa puede suponer un gran ahorro en gastos de transporte, además de hacer que el entorno laboral sea mucho más cómodo y los horarios más flexibles”, señaló.

No obstante, el especialista consideró que hay que tomar en cuenta varios factores como: “El coste de la energía, la velocidad de internet, el tamaño de la vivienda y el número de personas que viven juntas pueden influir considerablemente en el ahorro y la productividad”, dijo.

En este sentido, WalletHub publicó un ranking con los estados que ofrecen mejores condiciones para trabajar, siendo Utah una de las entidades que cumple con los indicadores.

1. Utah

2. Delaware

3. Connecticut

4. Maryland

5. Massachusetts

6. Nueva Jersey

7. Rhode Island

8. Washington

9. Virginia

10. Carolina del Norte

Según Lupo, Utah se ha convertido en uno de los mejores estados para trabajar remoto, ya que los costos del internet de banda ancha son uno de los más económicos del país. “Alrededor del 18 % de la fuerza laboral de Utah trabaja actualmente desde casa, pero más del 95 % tiene el potencial para teletrabajar”, dijo.

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