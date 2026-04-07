Ghost Murmur: La tecnología secreta de la CIA que detecta latidos del corazón a kilómetros de distancia

La CIA acaba de revelar la existencia de una de las herramientas de vigilancia más avanzadas del mundo, y su nombre es tan inquietante como su funcionamiento: Ghost Murmur. Esta tecnología clasificada habría sido usada por primera vez en un operativo real para rescatar a un piloto estadounidense derribado en territorio iraní, y lo que hace es, literalmente, escuchar tu corazón desde decenas de kilómetros de distancia.

NEW: The CIA used a secret tool called "Ghost Murmur" that uses AI to find heartbeats to rescue the U.S. airman who was stranded in Iran, according to the New York Post.



The secret technology was allegedly used for the first time in the field, according to the Post.



"The… pic.twitter.com/3IOmUgQIte — Collin Rugg (@CollinRugg) April 7, 2026

El caso salió a la luz gracias a un reporte del New York Post que citó dos fuentes familiarizadas con el programa. El piloto, identificado solo como “Dude 44 Bravo”, estuvo escondido durante más de dos días en una grieta montañosa del sur de Irán después de que su avión fuera derribado, evadiendo fuerzas enemigas y usando su baliza de emergencia solo de forma esporádica para no ser rastreado. Fue entonces cuando la CIA activó Ghost Murmur por primera vez en un escenario real.

El propio presidente Donald Trump lo confirmó indirectamente cuando declaró ante la prensa: “Es como encontrar una aguja en un pajar. La CIA fue increíble”, añadiendo que el piloto fue detectado desde unas 40 millas de distancia. Por su parte, el director de la CIA, John Ratcliffe, afirmó que la agencia había confirmado que el aviador estaba vivo y oculto en una grieta de la montaña, invisible para el enemigo, pero no para la CIA.

¿Cómo funciona Ghost Murmur exactamente?

Aquí viene la parte que te va a volar la cabeza. Ghost Murmur combina magnetometría cuántica con inteligencia artificial para detectar la firma electromagnética que genera el latido del corazón humano. Sí, tu corazón emite señales electromagnéticas tan débiles que, hasta hace poco, solo podían medirse en condiciones de laboratorio.

Lo que hace esta tecnología es capturar esas señales a larga distancia y luego usar algoritmos de inteligencia artificial para aislar la firma biológica individual del ruido de fondo ambiental, como si estuvieras buscando una voz específica en un estadio lleno de gente. Una fuente lo describió así: “Es como escuchar una voz en un estadio, solo que el estadio es mil millas cuadradas de desierto. Bajo las condiciones correctas, si tu corazón está latiendo, te encontraremos.”

El sistema también emplea sensores basados en diamantes sintéticos y magnetómetros cuánticos de nueva generación, componentes que permiten una sensibilidad sin precedentes incluso en condiciones adversas. En el caso del piloto en Irán, el desierto árido del sur del país resultó ser un escenario casi perfecto: mínima interferencia electromagnética, terreno despejado, condiciones ideales para la primera prueba de fuego real del sistema.

El proceso no trabajó solo. Ghost Murmur ayudó a identificar la ubicación aproximada del piloto, y luego se usó la baliza de supervivencia para la localización precisa. La combinación de ambos sistemas fue lo que permitió completar el rescate con éxito.

Lockheed Martin Skunk Works: Los genios detrás de la tecnología

No podría haber sido desarrollada por cualquier empresa. Según las fuentes del New York Post, Ghost Murmur fue creada en el laboratorio más secreto del mundo: el Skunk Works de Lockheed Martin, la división de desarrollo avanzado que lleva décadas fabricando tecnología aeroespacial y militar de vanguardia. Es el mismo equipo que construyó el avión espía U-2, el SR-71 Blackbird y el caza furtivo F-117 Nighthawk, entre otros proyectos míticos.

Lockheed Martin se negó a hacer cualquier comentario sobre el asunto, lo cual, honestamente, era lo esperado. Pero lo que sí trascendió es que el sistema ya ha sido probado en helicópteros Black Hawk y existe la posibilidad de adaptarlo para usarlo en los cazas F-35 de quinta generación, lo que lo convertiría en una herramienta de búsqueda y rescate sin igual en el campo de batalla.

El nombre fue elegido con mucha intención. “Murmur” es un término médico que hace referencia al ritmo cardíaco, mientras que “Ghost” simboliza la capacidad de encontrar a alguien que, para todos los efectos prácticos, ha desaparecido del mapa. Es poesía tecnológica oscura, y funciona.

Las implicaciones que nadie quiere hablar en voz alta

Más allá del rescate exitoso del piloto, la revelación de Ghost Murmur abre una caja de Pandora de preguntas incómodas. Si la CIA puede detectar el latido de una persona desde 40 millas, ¿qué otras aplicaciones tiene esta tecnología? Hasta ahora, las fuentes solo confirmaron su uso en operaciones de rescate, y se desconoce si tiene aplicaciones ofensivas en entornos militares.

Lo que sí es claro es que Estados Unidos acaba de mostrarle al mundo —y en particular a sus adversarios— que posee capacidades de vigilancia biométrica a larga distancia que ningún otro servicio de inteligencia tiene. La operación en Irán no fue solo un rescate; fue también un mensaje.

El hecho de que esta tecnología haya salido a la luz de forma tan inusual, con el propio presidente mencionándola en una rueda de prensa, sugiere que fue una revelación calculada. En el mundo de la inteligencia, mostrar una carta puede ser tan estratégico como ocultarla. Y Ghost Murmur, con toda su frialdad tecnológica, acaba de convertirse en el símbolo más potente del poder de vigilancia estadounidense en 2026.

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