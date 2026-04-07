La Luna menguante en Sagitario cierra un capítulo para 3 signos zodiacales

La Luna menguante en Sagitario ocurre este miércoles 8 de abril y se presenta con una energía que invita a soltar, cerrar ciclos y dejar atrás aquello que ya no tiene cabida en las vidas de los signos del zodiaco.

Este tránsito lunar representa un punto de inflexión en el que tres signos se verán obligados a tomar decisiones importantes para avanzar, de acuerdo con predicciones de la astróloga Ruby Miranda.

Aunque los finales pueden parecer difíciles, la astrología revela que estos cierres son necesarios para dar paso a nuevas oportunidades llenas de crecimiento y positividad.

¿Qué significa la Luna menguante en Sagitario?

La Luna menguante es una fase asociada con la introspección, el cierre de etapas y la liberación de cargas emocionales.

Cuando ocurre en Sagitario, un signo de fuego vinculado con la expansión, la verdad y la filosofía de vida, el impacto se vuelve aún más significativo.

Este tránsito invita a reflexionar sobre lo vivido y a reconocer qué aspectos ya no contribuyen a nuestro bienestar, explican astrólogos.

Durante este periodo, la claridad mental aumenta y se facilita tomar decisiones que antes parecían difíciles.

Es un momento ideal para soltar relaciones, hábitos o situaciones que han perdido su propósito.

Los 3 signos que abren capítulos con la Luna menguante en Sagitario

1. Leo

Para Leo, este tránsito marca un cierre emocional que ha estado gestándose desde hace tiempo.

Este signo ha estado enfrentando una situación que ya no le aporta crecimiento, y la Luna menguante le da la fuerza necesaria para tomar una decisión definitiva.

Leo comprenderá que insistir en algo que no funciona solo retrasa su evolución. Este cierre no estará marcado por el sufrimiento, sino por la aceptación.

Es un momento de madurez en el que decide priorizar su bienestar. La energía de Sagitario le permite visualizar un futuro más prometedor.

Sin embargo, para alcanzarlo, deberá dar un paso firme y dejar atrás aquello que lo limita.

“No te preocupes, Leo. Esta no es una despedida dolorosa” comentó la astróloga en un reporte de Your Tango.

2. Libra

Libra experimentará un despertar emocional gracias a este tránsito lunar.

Después de un periodo de dudas o estancamiento, la Luna menguante en Sagitario le ofrece la claridad necesaria para avanzar.

Este signo de aire sentirá una fuerte necesidad de actuar. Ya no será posible quedarse en la indecisión.

La energía sagitariana impulsa a Libra a tomar decisiones firmes y a confiar en el proceso. “Necesitas movimiento, y hoy, adquieres un impulso considerable” dijo Miranda.

El 8 de abril se convierte en una fecha clave para resolver asuntos pendientes. Lo que parecía complicado comienza a tomar forma, y Libra se acerca a una solución que traerá tranquilidad y satisfacción.

3. Sagitario

Sagitario será uno de los signos más impactados por este tránsito, ya que la Luna menguante ocurre en su propio signo.

Esto intensifica la necesidad de introspección y transformación. Este signo enfrentará la realidad de que una relación importante, posiblemente una amistad, ha llegado a su fin.

Aunque puede resultar doloroso, también será liberador. Sagitario es conocido por su lealtad, lo que hace que le cueste soltar a las personas.

Sin embargo, este tránsito le enseña que las relaciones cambian y que no todas están destinadas a durar para siempre.

Ruby Miranda dijo: “durante este tránsito que expande la mente, aceptas el fin de esta amistad y encuentras el camino de regreso a un lugar de esperanza y positividad”.

A través de esta experiencia, Sagitario encontrará una nueva perspectiva y recuperará su optimismo natural.

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