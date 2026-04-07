“Lu Salon Stories”, la nueva serie web ambientada en un salón latino

La marca de belleza LatinUs Beauty y la productora Entrelíneas presentan “Lu Salon Stories”, una serie web que se aleja de la publicidad tradicional para adentrarse en el terreno de la ficción breve con tintes de comedia y drama. El proyecto, que se estrenará esta primavera en YouTube, propone una mirada a las dinámicas humanas dentro de un salón de belleza latino en Los Ángeles.

La serie reúne a figuras reconocidas de la televisión mexicana como Victoria Ruffo y Sofía Castro, acompañadas por un elenco más joven que incluye a Emma Mizrahi, Mavi Navarro, Andrea de Fátima y el influencer Kunno.

La premisa es sencilla pero efectiva: un salón de belleza como espacio de encuentro. Allí, cada cita frente al espejo se convierte en una oportunidad para la confesión, la catarsis o el cambio. En el centro de la historia está Valentina, interpretada por Mizrahi, una estilista que combina su oficio con estudios en psicología, funcionando como un puente emocional entre los personajes. A su alrededor orbitan perfiles diversos: desde el estilista especializado en transformaciones radicales hasta la manicurista perfeccionista o la trabajadora migrante que lidia con la incertidumbre.

La premisa es sencilla pero efectiva: un salón de belleza como espacio de encuentro de los personajes./Cortesía

“Esta serie es más que entretenimiento; es una celebración de la cultura y la comunidad”, afirmó Carol Teter, directora ejecutiva de LatinUs Beauty. “Al invertir en historias culturalmente relevantes, estamos creando una forma única de generar conciencia sobre nuestra marca, mientras conectamos auténticamente con las consumidoras latinas y entusiastas de la belleza en todas partes”.

“Lu Salon Stories” se inscribe en una tendencia creciente de contenidos digitales de corta duración, diseñados para plataformas como YouTube y redes sociales. La serie se dividirá en segmentos breves que se estrenarán los lunes, miércoles y viernes, acompañados de un episodio completo dominical, en un formato que responde a los hábitos de consumo actuales.

La idea original proviene del productor José Alberto “El Güero” Castro, quien explicó el origen del proyecto como una evolución de contenidos previos vinculados al universo de la marca.

“La idea de esta micro-dramedy surgió después del lanzamiento de ‘Lu: The Power of Us’”, señaló. “Al pensar en cómo podía evolucionar el universo de nuestro salón Lu y las personas increíbles que lo habitan, imaginé una narrativa culturalmente relevante, con altos valores de producción, llena de drama y humor, pero siempre fiel a la misión y esencia de la marca”.

Uno de los elementos distintivos del proyecto es su equipo de producción, conformado en un 80% por mujeres. Desde la escritura hasta la dirección, la serie apuesta por una mirada femenina en la construcción de sus historias y personajes. La dirección está a cargo de Elena Torres, mientras que el guion fue desarrollado por un equipo integrado por Vanesa Varela, la propia Torres y Katia Narro. La producción recae en Karla Velázquez.

Para más información visite: www.LatinUsBeauty.com.