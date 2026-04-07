Niño muere ahogado al intentar salvar a su amigo en una cascada de Carolina del Norte

Un niño de siete años falleció tras sumergirse en una zona peligrosa de agua en Carolina del Norte, presuntamente intentando rescatar a un amigo. Su familia lo recuerda como un pequeño valiente y lleno de vida.

El menor, identificado como Abel Friday-Williams, de 7 años, fue encontrado en el fondo de una cascada en un estanque cercano al parque Bruce Meisner, en Carolina del Norte, reseñó el medio WSCO.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar poco antes de las 7:00 p. m. tras recibir un reporte de posible ahogamiento, según la oficina del sheriff del condado de Catawba.

El niño fue rescatado del agua y trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

Intentaba ayudar a un amigo

Familiares del menor aseguraron que el niño se encontraba en el lugar con un amigo y un adulto, y que habría entrado al agua para intentar salvarlo.

“Me rompe el corazón porque salvó a su amigo y perdió la suya”, expresó su tía en declaraciones a medios locales.

Las autoridades investigan si el menor se encontraba sin supervisión en el momento del incidente.

La ciudad de Hickory aclaró que el accidente no ocurrió dentro de un área habilitada del parque.

El sitio donde ocurrió la tragedia forma parte de una estación de bombeo de aguas residuales y no está destinado al acceso público, lo que aumenta el riesgo para quienes ingresan.

Familiares del menor hicieron un llamado a crear mayor conciencia sobre el peligro de estas zonas.

Dolor y recuerdos de un niño querido

El pequeño era estudiante de primaria y fue descrito por sus seres queridos como un niño alegre, amable y lleno de energía.

Amaba el deporte, especialmente el fútbol, y destacaba por su carácter cariñoso.

Maestros y familiares coincidieron en recordar su sonrisa y la alegría que transmitía a quienes lo rodeaban.

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